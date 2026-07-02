יעצור את הקריסה? נפתלי בנט משנה את שם המפלגה

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, פתח בהליכים הרשמיים למיתוג מחדש של הפלטפורמה הפוליטית שלו. בנט הגיש בקשה רשמית לרשם המפלגות במטרה לשנות את שמה של מפלגתו.

על פי הבקשה שהוגשה, השם הנוכחי והזמני שנרשם בעבר, "בנט 2026", יוחלף מעתה לשם הרשמי שילווה את הקמפיין שלו: "ביחד בראשות בנט – מחזירים את התקווה".

שם זה משקף את המפה הפוליטית המתגבשת, שכן כזכור, בנט חבר ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, ושניהם רצים יחד לקראת הבחירות תחת השם המשותף – מפלגת 'ביחד'.