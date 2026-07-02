דרמה בחדשות 13: העיתונאית הוותיקה פוטרה מתפקידה

העיתונאית המוערכת של חדשות 13, הילה אלרואי, המשמשת כפרשנית הבריאות של חברת החדשות ומציינת 18 שנה בתפקיד (מאז ימי חדשות 10), התבקשה בחודש שעבר להתפטר מתפקידה על ידי המנכ"לית, טלי בן עובדיה. עיתונאים ועמיתים של אלרואי ברשת ובחדשות 13, ששוחחו עמה מיד לאחר האירועים, חשפו בפני אתר וואלה את השתלשלות העניינים הבעייתית, שעוררה כעס רב בקרב עובדי החברה.

על פי הדיווח, הבקשה לעזיבה הגיעה בעיתוי רגיש ובעייתי במיוחד. זמן קצר לפני כן, עדכנה אלרואי בכירות בחדשות 13, בהן הסמנכ"לית דנה שבתאי ורכזת הכתבים טל זרביב, כי היא צפויה לעבור בירור רפואי מורכב שכולל ניתוח ושליחת דגימה לבדיקה פתולוגית. למרות זאת, ב-7 ביוני זימנה אותה בן עובדיה לפגישה ובה הטיחה בה: "אנחנו צריכות להיפרד". המנכ"לית טענה כי היא אינה רואה את אלרואי משתלבת במהדורה, ואילו אלרואי השיבה כי הדבר נובע אך ורק מרצונה של המנכ"לית, שכן בידה הכוח להנחות את עורך המהדורה לשלב יותר מכתבותיה.

במהלך הפגישה ציינה אלרואי כי בשבועות האחרונים הייתה עסוקה בבדיקות לקראת הניתוח. בן עובדיה טענה מנגד כי לא ידעה על כך, ואמרה לה "לשכוח מהשיחה". אלרואי הבהירה כי לא ניתן לשכוח מהדברים, וביקשה לדון בנושא רק לאחר קבלת תוצאות הפתולוגיה.

השיא הגיע ב-15 ביוני, אז עברה אלרואי את הניתוח המדובר. פחות מ-24 שעות לאחר מכן, בעוד גופה מתאושש ובטרם התקבלו תוצאות הבירור הרפואי, שלחה לה בן עובדיה הודעת ווטסאפ שבה כתבה: "בהמשך לשיחתנו, כמו שסיכמנו אנחנו צריכות לדבר על הפרטים", מבלי שדרשה בשלומה. אלרואי השיבה לה נחרצות כי היא נמצאת בחופשת מחלה של שלושה שבועות שבסיומם בכוונתה לשוב לעבודה, והכחישה לחלוטין כי היה ביניהן סיכום כלשהו על עזיבה.

אלרואי אישרה את פרטי הניתוח וחופשת המחלה, אך סירבה להגיב מעבר לכך.