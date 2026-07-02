חטיבת גבעתי השלימה את המשימה בדרום לבנון. צפו

לוחי גבעתי במסדר הקרבי ( דובר צה"ל )

החטיבה הסגולה - גבעתי, יצאה השבוע מדרום לבנון אחרי שמונה חודשים של לחימה בתוך הקו הצהוב ומעבר לו.

פעילות גבעתי בדרום לבנון - דובר צה"ל פעילות גבעתי בדרום לבנון | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:38

כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי מחוזקים בגדוד שיריון מחטיבה 188 ומגדוד של הנדסה קרבית. הכוחות פעלו במרחב הכפרים: אל-ח'יאם, בינת ג'בייל, מצפון לנהר הליטאני וברכס הבופור. הלוחמים השמידו מאות תשתיות טרור, חיסלו מאות מחבלי חיזבאללה ואיתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה.

משגר רקטות בתוך בית בלבנון ( דובר צה"ל )

אתמול (ד') התקיים מעמד סיום קרבי של הצק"ח במחנה פילון, בראשות מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 162, תא"ל שגיב דהן, מפקד אוגדה 36, תא"ל יפתח נורקין, מפקד חטיבת גבעתי, אל"מ נתנאל שמכה, מפקדי גדודים, מפקדים וחיילים נוספים.

לוחמי גבעתי בלבנון ( דובר צה"ל )

לוחמי גבעתי בלבנון ( דובר צה"ל )

מפקד פיקוד הצפון האלוף מילוא, אמר במעמד סיום קרבי של צוות הקרב החטיבתי גבעתי: "חטיבת גבעתי בשבילי זה ערכים של חתירה למגע, של עמידה במשימה, אומץ לב לוחמים, מפקדים שעושים כל משימה, בכל זמן ועם מה שיש. אתם גיבורים וההישגים שיש היום במערכה הזאת זה בזכותכם, תודה גם בשם תושבי הצפון - שיניתם את המציאות הבטחונית לעוד הרבה שנים קדימה ונתתם להם בטחון גדול"