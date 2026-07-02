אביעד גליקמן: "אני חושש מאוד שירצחו אותה"

כתב המשפט של חדשות 13, אביעד גליקמן, השמיע אזהרה חריגה וקשה בנוגע לעוצמת הלהבות בשיח הציבורי והפוליטי בישראל. בפודקאסט של אתר 'הארץ', התייחס גליקמן לאיומים הגוברים על היועצת המשפטית, גלי בהרב מיארה, ועל אנשי התקשורת במדינה.

במהלך השיחה הביע גליקמן חשש כבד מפני התדרדרות האלימות המילולית למעשים קיצוניים בשטח. "חושש מאוד שיהיה פה רצח של היועצת המשפטית או של עיתונאי", אמר גליקמן והצביע על הסכנה המוחשית, לדעתו, המרחפת מעל ראשיהם של אנשי מערכת אכיפת החוק והעיתונאים המסקרים את המערכת הפוליטית והמשפטית.