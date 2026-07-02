מכה קשה לעיתונאי יעקב ברדוגו

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה לחלוטין את תביעתו של איש התקשורת יעקב ברדוגו נגד תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. בתביעתו טען ברדוגו כי הקיצוצים והשינויים במעמדו בתחנה נבעו משיקולים פוליטיים, וכי שררו יחסי עובד-מעסיק בינו לבין התחנה לאורך תקופת פעילותו בה.

בפסק הדין המפורט נקבע באופן חד-משמעי כי ברדוגו לא פוטר מתפקידו, אלא בחר בעצמו לסיים את ההתקשרות עם התחנה הציבורית לאחר שלא הסכים לשינויים המקצועיים שנערכו בלוח השידורים. מעבר לכך, השופטים קבעו כי לא הוכחו טענותיו לפיהן הרקע למהלך היה פיטורים פוליטיים או כי הייתה מעורבות זרה ופסולה בקבלת ההחלטות הניהוליות של התחנה.

בעקבות הדברים, בית הדין דחה את התביעה של ברדוגו במלואה, ופסק כי עליו לשלם לתחנה הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסכום כולל של 50 אלף שקלים.