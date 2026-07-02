הלחימה בלבנון: צה"ל חיסל מחבל שיצא ממנהרה

חיסול המחבל שיצא ממנהרה - דובר צה"ל חיסול המחבל שיצא ממנהרה | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:08

הלחימה בלבנון נמשכת. צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה לאחר שיצא ממנהרה ברכס עלי טאהר.

דובר צה"ל עדכן אחרי הצהריים (ה') כי כוחות יחידת אגוז הפועלים בפיקוד אוגדה 36 זיהו מוקדם יותר היום (ה'), מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שיצא מאחד הפירים של התשתית התת-קרקעית הנמצאת ברכס עלי טאהר, במרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. המחבל היווה איום מיידי על הכוחות ולאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום. בסיומה של ההודעה נאמר: "כוחות צה"ל פועלים במרחב רכס עלי טאהר ולא מאפשרים למחבלי הארגון לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות ולנוע במרחב הרכס".

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נזכיר כי בסרוגים פרסמנו כי ברכס נצורים כמה עשרות מחבלי חיזבאללה בתוך מנהרות תת קרקעיות המשמשות כמוצב הפיקוד של חיזבאללה. צה"ל כיתר את המנהרות אבל לא הספיק להשמיד אותן בגלל הפסקת האש בין ארה"ב ואיראן.