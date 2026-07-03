הקיץ הזה הופך להרפתקה: אביה ושלומי פותחים את קייטנת החלומות!

כל הילדים מוזמנים לקייטנת הקיץ של שלומי ואביה. מי שמכיר את האנרגיות המתפרצות ואת החיוך התמידי של השניים, יודע שהולך להיות כאן משהו בלתי נשכח. הקייטנה, שמתאימה לכל הילדים שאוהבים ליצור, לגלות ולהתרגש, מבטיחה שילוב מושלם של תוכן איכותי ובידור במיטבו.
מה מחכה לילדים בקייטנה?
השניים דאגו למלא את התוכנייה בכל טוב, עם מגוון פעילויות שיהפכו כל יום לחגיגה:
פיצוח חידות: משימות חשיבה מאתגרות שיפעילו את הגלגלים במוח ויגרמו לכולם לעבוד יחד.
מטבח של כוכבים: מתכונים קלילים, טעימים ומפתיעים שילדים יכולים להכין בעצמם (עם קצת עזרה מההורים).
פינות הפתעה: רגעים קסומים שאי אפשר לחשוף מראש, שישאירו את כולם פעורי פה.
ואפילו טיול בארץ ישראל!!!
והכי חשוב: המון צחוק, שירים, ואווירה טובה כמו שרק אביה ושלומי יודעים להעניק.
"אנחנו כל כך מתרגשים לפתוח את הקיץ הזה יחד עם הילדים," משתפים אביה ושלומי. "המטרה שלנו הייתה ליצור מקום שבו כל ילד וילדה ירגישו חלק ממשפחה אחת גדולה, יצירתית ומאושרת. מחכים לכם עם המון הפתעות!"
קייטנת הקיץ של אביה ושלומי
שחקנים: אביה הרנוי; שלומי לניאדו.
כתיבה ובימוי: שלומי לניאדו
הפקה: אשר רוט
עיצוב: יולה ינקלביץ'.
צילום למי עזוז; עריכה: דוד והבה.