הקיץ הזה הופך להרפתקה: אביה ושלומי פותחים את קייטנת החלומות!

קייטנת הקיץ של שלומי ואביה - אולפן סרוגים קייטנת הקיץ של שלומי ואביה | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 26:54

כל הילדים מוזמנים לקייטנת הקיץ של שלומי ואביה. מי שמכיר את האנרגיות המתפרצות ואת החיוך התמידי של השניים, יודע שהולך להיות כאן משהו בלתי נשכח. הקייטנה, שמתאימה לכל הילדים שאוהבים ליצור, לגלות ולהתרגש, מבטיחה שילוב מושלם של תוכן איכותי ובידור במיטבו.