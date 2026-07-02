( דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פתח את הערכת המצב המטכ"לית בנאום מיוחד המציין נקודת זמן היסטורית וכואבת במערכה. בדבריו התייחס הרמטכ"ל לתקופה הממושכת שחלפה מאז פרוץ הקרבות, למוכנות הנדרשת מול האיום האיראני, ולחובה הלאומית לדאוג למערך המילואים והסדיר הנושא בנטל.

"אנחנו מציינים היום 1,000 ימים לפרוץ המלחמה הארוכה בתולדותינו", פתח רא"ל זמיר את דבריו, תוך שהוא מישיר מבט אל נקודת הפתיחה של המערכה. "מלחמה שהחלה במחדל ובאסון הנורא בתולדות מדינת ישראל. מתוך האסון קמנו, התאוששנו והובלנו מערכה שהביאה להישגים חסרי תקדים בתולדות המדינה". הרמטכ"ל קשר בין נקודת הציון הנוכחית לזיכרון ההיסטורי של צה"ל והוסיף: "אתמול השתתפתי בטקס הממלכתי לציון 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. התאריכים הללו הם אומנם ציוני זמן סמליים, אך הם מאוד משמעותיים לזיכרון, ללמידה והפקת לקחים". בהמשך דבריו הציג הרמטכ"ל את תמונת המצב האסטרטגית הנוכחית, כשהוא מסמן את ראש התמנון כעד סכנה מרכזית, ומבהיר כי השקט היחסי עלול להיות מתעתע. "איראן ממשיכה להיות המוקד המרכזי למוכנות", הדגיש זמיר. "אנחנו מצויים בתקופת ביניים בכל זירות הלחימה. כל הזירות עדיין פעילות ברמות עוצמה משתנות ובכל זירה מתקיימים תהליכים עיצוביים. הזירות מחוברות ביניהן וכל פעולה באחת עשויה להשפיע על האחרת. בכל גזרה אנחנו צריכים להמשיך להיות דרוכים וערוכים להסלמה מהירה ולחזרה מיידית ללחימה לטובת העמקת הישגינו ולניצחון".

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לצד המוכנות המבצעית לחזרה אל הקרבות, הסביר הרמטכ"ל כי יש לנצל את התקופה הנוכחית לשיקום פנימי של הצבא והכוחות. לדבריו, חובה לנצל את הימים הקרובים לצמצום השחיקה של המערכים, לטיפול מקיף באנשים ולשיפור הכשירות המבצעית לקראת הבאות. הוא הדגיש כי הישגי המערכה הרב-זירתית הגיעו בזכות הנחישות וההקרבה של הלוחמים והלוחמות בחזית, וכלל המערכים התומכים בהם מאחור.

בסיום דבריו שלח רב-אלוף זמיר מסר חד וברור לדרג המדיני ולקובעי המדיניות בישראל, בדבר החובה להוקיר ולתגמל את הלוחמים ואת משפחותיהם. "החיילים והמפקדים בסדיר, בקבע ובמילואים הם המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל", חתם הרמטכ"ל. "ראוי ונכון שהם יהיו הראשונים בסדר העדיפויות לקבל את הערכת המדינה בהחלטות ובמשאבים, תוך דאגה להם, למשפחותיהם ועתידם".