נתניהו במהלך דרמטי: "החליט לוותר על 2-3 מנדטים"

( מעיין טואף / לע"מ )

חבר הכנסת לשעבר איתן כבל (העבודה) משרטט את האסטרטגיה הפוליטית החדשה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומעריך כי חל שינוי דרמטי ביעדים שהוא מציב לעצמו לקראת המערכה הבאה. בראיון שהעניק לרדיו 103FM, טען כבל כי נתניהו כבר אינו ממוקד בניסיון להשיג רוב של 61 מנדטים עבור הגוש שלו, אלא מרכז את כל מאמציו בבלימת הגוש הנגדי ומניעת יכולתו להרכיב ממשלה.

"החקיקה היא דבר דרמטי, דוחה, אבל הוא החליט לוותר על 3-2 מנדטים שהוא עשוי להפסיד בבחירות", הסביר כבל בשידור את המהלכים האחרונים של ראש הממשלה. לדבריו, נתניהו פועל מתוך הבנה מפוכחת של המפת הפוליטית הנוכחית: "הוא מבין שהסיפור המרכזי שלו הוא לא איך להגיע ל-61 מנדטים, אלא למנוע מהצד השני, מהגוש השני, להגיע ל-61 מנדטים".

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כבל אף שיתף בשינוי שחל בעמדתו שלו לגבי קידום החוקים השונים בקואליציה, לאור ניתוח המצב החדש. "לפני שנה אמרתי שהוא לא יעביר את החוק מכל הסיבות, שיניתי את דעתי. הוא יעביר את החוק כי הוא מוכן לוותר על שני מנדטים, כי ממילא הוא לא יגיע ל-61". לדבריו, המטרה הראשונה של נתניהו היא לשמור על שלמות הקואליציה הנוכחית שלו, והמטרה השנייה היא לעודד פיצולים וחיבורים פוליטיים חדשים באופוזיציה.

לפי כבל, נתניהו מעוניין לייצר ולעודד כניסה של דמויות ומפלגות שיפצלו את הקולות בגוש שמנגד, ובכך ימנעו ממנו להגיע להכרעה. "חשוב לו לשמור על הקואליציה והדבר השני זה לייצר אנשים כמו בני גנץ, דדי שמחי ודומיהם שיגרמו לכך שגם הצד השני לא יגיע ל-61 מנדטים", סיכם כבל והבהיר כי מבחינת ראש הממשלה מדובר בהישג פוליטי משמעותי: "זה כבר מצב שהוא יכול להתמודד איתו".