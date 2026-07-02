עמית סגל על הדרמה הפוליטית: "יש שתי אפשרויות"

עמית סגל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

החלטת בית המשפט העליון לפסול את בחירתו של מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה מעוררת סערה פוליטית משפטית נרחבת. הפרשן הפוליטי עמית סגל הגיב הערב לפסיקה הדרמטית והציג את האפשרויות השונות שעומדות כעת בפני הקואליציה, אשר נדרשת להחליט כיצד לפעול מול הצעד של שופטי בג"ץ.

בתגובתו הסביר סגל כי האפשרות הראשונה של הקואליציה היא לסרב לקיומן של בחירות חוזרות לתפקיד המבקר, תוך העלאת הטענה העקרונית שלחוסר סמכות מצד בית המשפט להתערב בנושא. עם זאת, החלטה בנתיב זה תאלץ את הקואליציה להסתכן בכך שהבחירות למבקר המדינה יידחו ויבוצעו רק במהלך כהונתה של הכנסת הבאה.

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מנגד, הציג סגל את האפשרות השנייה שעומדת בפני ראשי סיעות הרוב והיא לקיים בחירות חדשות לתפקיד כבר עכשיו. המשמעות של צעד זה, כפי שמציין סגל, תהיה הכרה מעשית מצדה של הקואליציה בסמכותו של בג"ץ להתערב באופן ישיר בהצבעותיהם של חברי הכנסת.