הרב שמואל אליהו בתגובה ראשונה לסערת הכשרות

רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, יוצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד מנכ"ל הרבנות הראשית היוצא, יהודה כהן, בעקבות כוונתו להעניק אישור ייחודי ורחב היקף לארגון 'צהר'. הרב אליהו מגדיר את המהלך כ"מחטף שערורייתי" שנעשה ללא בדיקה מקצועית וללא הסמכה חוקית.

הרב אליהו מבהיר כי האישור שמנכ"ל הרבנות הראשי היוצא מבקש להעניק לארגון צהר הוא אישור תקדימי ויוצא דופן ברמה הארצית, אשר אף גוף במדינת ישראל לא זכה לקבל כמותו מעולם. חבר מועצת הרבנות מאשים כי ההחלטה התקבלה ללא שום בחינה מעמיקה של הגורמים הרלוונטיים. לדבריו, אף אחד מהגופים המקצועיים לא בדק בדיקת היתכנות למהלך, לא נבחנו נהלי הכשרות של צהר, ולא נעשתה שום בדיקה האם הנהלים הללו בכלל מתאימים לנהלים המחייבים של הרבנות הראשית לישראל או אם לארגון יש את היכולות הטכניות הנדרשות לכך.

על פי הרב שמואל אליהו, מדובר במהלך פוליטי מהיר שנראה כמו מחטף של הרגע האחרון מצד המנכ"ל יהודה כהן, שסיים את תפקידו. הרב מציין כי בימיו האחרונים בתפקיד בחר המנכ"ל להוציא את האישור המדובר על דעת עצמו, בלי לקבל את אישורם ההכרחי של הרבנים הראשיים לישראל או של מועצת הרבנות הראשית. בשל כך, מדגיש הרב אליהו, כולם הודיעו בצורה חד-משמעית כי לאישור זה אין שום תוקף משפטי או הלכתי.