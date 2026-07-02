הנקודה האדומה: מה הקשר בין ירושלים לעזה?  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"היום צום י"ז בתמוז בו מציינים את תחילת המצור על ירושלים.

שמעתם פעם על המונח "ערים תאומות"?

תארו לכם מה היה קורה אם עזה

הייתה העיר התאומה של ירושלים?

הרי גם על עזה טוענים כל הזמן שהיא הייתה במצור.

אני מדגיש הייתה כי היום לעזה אין גבולות, ואולי לתושבים שלה אף פעם לא היו.

ירושלים לעומת זאת עד היום במצור:

בגלל פקקים, עבודות חפירה לרכבת הקלה, הפגנות חרדים והמכביה.

אבל העזתים שברו את המצור שלא היה להם בשבעה באוקטובר, זוכרים?

כשחיות האדם חצו את הגדרות וטבחו בגברים נשים וילדים חפים מפשע?

אז היום מציינים אלף ימים מאותו יום נורא בדיוק בצום י"ז בתמוז.

אולי כי יותר קל לזכור

הרס של הרבה בתים שקרה ביום אחד לפני אלף ימים

מחורבן בית אחד שקרה לפני אלפי שנים.

אבל לכולם ברור שאי אפשר לומר לאנשים לא לזכור.

כי אם חס וחלילה מישהו יגיד את זה או יצחק על זה-

לא ישכחו לו את זה כל החיים!"

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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