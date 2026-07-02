דרמטי: בג"ץ פסל את הבחירות לתפקיד מבקר המדינה 

פסק דין דרמטי. בג"ץ פסל היום (חמישי) את הבחירות שהתקיימו במליאת הכנסת לתפקיד מבקר המדינה, וקבע כי יתקיימו בחירות חוזרות.

בפסיקה נכתב כי "ההצבעה שהתקיימה בכנסת לא הייתה הצבעה חשאית, ולכן דינה להתבטל".

נזכיר כי בבחירות התעוררה סערה, לאחר שבסבב הראשון אף אחד מהמועמדים, יוסף אלרון ומיכאל ראבילו, לא קיבל 61 קולות. לקראת הסבב השני, חברי כנסת מהליכוד טענו כי הם התבקשו לתעד עצמם בוחרים במועמד הקואליציה - ראבילו.

ראבילו אכן נבחר, אך מיד לאחר בחירתו הוגשו עתירות לבג"ץ בטענה כי הבחירות לא היו חשאיות. כעת כאמור בג"ץ קיבל את העתירות פה אחד, והשופטים, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג, השופטת דפנה ברק ארז, השופטת גילה כנפי-שטייניץ והשופטת רות רונן פסקו כי יש ללכת לבחירות נוספות.