הרבנות הראשית התקפלה וביטלה את הרישיון ל"צהר"

סיבוב פרסה מוחלט ומביך בצמרת הדתית: שעות ספורות בלבד לאחר הדיווחים על שבירת מונופול הכשרות והענקת אישור היסטורי לארגון רבני "צהר", הרבנות הראשית מתקפלת לחלוטין. מועצת הרבנות הראשית פרסמה החלטה רשמית המבהירה כי היא אינה מאשרת את מתן הרישיון, ובכך ביטלה הלכה למעשה את הצעד.

"למרות שהיה עליו לעשות זאת לפי החוק, לפי ההיגיון ולפי כללי מינהל תקין, המנכ"ל כלל לא עדכן אותנו בנוגע לכוונתו לתת את הרישיון", נכתב בהחלטה המקפלת את המהלך. במועצה הבהירו כי הנושא בכלל לא עלה לדיון בפניהם או בפני ועדת הכשרות, וכי המנכ"ל לא הציג להם שום נתונים או חומרים רלוונטיים.

במכתב מוסבר כי לפי החוק, למועצה ישנם 30 ימים שלמים לבחון בקשות מסוג זה כדי לגבש עמדה הלכתית, ופרק זמן זה נגזל ממנה. השורה התחתונה של מסמך החרטה לא השאירה מקום לספק: "לאור זאת מועצת הרבנות הראשית אינה מאשרת בשלב זה את מתן הרישיון לארגון צהר".

ההתקפלות המהירה מגיעה בהמשך ישיר ללחץ כבד שהפעיל מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, ששיגר מכתב בהול ליועצים המשפטיים ודרש להכריז על הרישיון כנטול תוקף משום שנעשה ללא ידיעת הרב הראשי קלמן בר