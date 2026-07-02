דדי שמחי חושף: זה מה שמונע ריצה עם יועז הנדל

דדי שמחי ( Tal Gal / Flash90 )

תת-אלוף במיל' דדי שמחי, נציב כבאות והצלה לשעבר, נמצא בדרכו לחיבור פוליטי עם יו"ר המחנה הממלכתי, חבר הכנסת בני גנץ. בראיון שהעניק הבוקר לרדיו 'קול ברמה', חשף שמחי כי המגעים בין הצדדים מתקדמים באופן משמעותי ונמצאים ישירות לקראת סיכום רשמי.

"אני וגנץ במו"מ בשלבי סיום סופיים", הצהיר שמחי בשידור. מעבר לעצם ההצטרפות המסתמנת, שמחי הפתיע כאשר הציג קו פוליטי פתוח ומפויס יחסית, המנוגד לחרמות שהובילו חלק מראשי גוש האופוזיציה בשנים האחרונות. כשנשאל על האפשרות לשיתוף פעולה עתידי עם יו"ר עוצמה יהודית, השיב נחרצות: "אני לא מחרים את בן גביר". הוא הסביר את תפיסת עולמו לגבי הרכבת הקואליציה הבאה ואמר: "נציב קווי יסוד ומי שיצליח להיכנס, מצוין".

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במהלך הראיון נשאל שמחי גם על הצטרפותו האפשרית של שר התקשורת לשעבר, יועז הנדל, לאותו גוש פוליטי, ועל המכשול המרכזי שמונע כרגע את המהלך: סוגיית הישיבה המשותפת עם המפלגות החרדיות. המראיין שאל את שמחי האם ברגע שהנדל יסכים לשבת עם החרדים החתימה על ההסכם תצא לפועל באופן מיידי, ושמחי השיב בקצרות ובביטחון: "אני חושב שכן".