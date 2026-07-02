מחפש אהבה: משה כורסיה חושף מה הוא באמת מחפש בבת זוג

משה כורסיה ( צילום: סרוגים )

הזמר והיוצר משה כורסיה עומד לחשוף בקרוב צדדים שטרם הכרנו בו. בריאיון מיוחד סיפר כורסיה על התקופה שבה הרגיש אבוד מבחינה מקצועית, על החשיפה האישית הצפויה ב"מחוברים", על הרצון למצוא זוגיות ועל האמונה שמחזיקה אותו גם ברגעים המורכבים ביותר.

צפו בראיון של משה כורסיה לסרוגים

משה כורסיה - צילום: סרוגים משה כורסיה | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 7:50

"הרגשתי שאין לי מה לתת"

כורסיה חשף כי בתחילה כלל לא רצה לקחת חלק בעונה החדשה של "מחוברים", אך דווקא תקופה לא פשוטה שעבר הובילה אותו להסכים להשתתף.

"האמת היא שלא רציתי", סיפר. "עשיתי את זה כי היה רגע שהרגשתי שאני ריק. הרגשתי שאין לי מה לתת, לא במוזיקה ולא בתוכן. ממש הרגשתי שאני לא יודע לאן הדבר הזה הולך. יש פלטפורמה, יש קהילה מכובדת, אבל כבר לא ידעתי מה להגיד או על מה לכתוב".

לדבריו, ההשתתפות בתוכנית הגיעה בדיוק בזמן הנכון. "כש'מחוברים' עלה שוב על הפרק, אמרתי יאללה, בוא נעשה את זה".

"תראו אותי כועס, בוכה ונשבר"

כשנשאל אילו צדדים חדשים ייחשפו בו במהלך העונה, הבהיר כורסיה כי הצופים צפויים לראות אותו ברגעים חשופים במיוחד - כאלה שבדרך כלל נשארים מחוץ לרשתות החברתיות.

"אם תראו אותי כועס, תראו אותי אולי בוכה, תראו אותי בשיחות נפש שהן לא מצחיקות או נשבר. המון דברים שלא נמצאים ברשת. אלה רגעים כל כך חזקים שאני ביום־יום לא פותח מולם מצלמה וגם לא חשבתי לשתף אותם".

עוד הוסיף: "בסוף אני בן אדם. המצלמה פשוט הייתה עוד איבר בגוף שלי וצילמה הכול. היה צוות מדהים שערך את זה ברגישות, ופתאום לראות את זה על המסך היה כזה - אוקיי, זה ישודר".

משה כורסיה ( טרלן בן אבי )

"אני רוצה להפסיק לברוח מזוגיות"

כורסיה התייחס גם לחייו האישיים והודה כי למרות הרצון למצוא אהבה, הוא מרגיש שלעתים הוא עצמו מרחיק את הנושא. "אני ממש רוצה לרצות את זה באמת. שזה יהיה חשוב לי לא פחות מהחלומות שלי. אני רוצה להפסיק לברוח מזה", שיתף בכנות.

כשנשאל איזו בת זוג הוא מחפש, השיב: "אני רוצה מישהי שמחה וסבלנית, שתהיה לה מידות טובות, שתהיה נעימה ושתכיל את הטרלול הזה". כשנשאל למה הוא מתכוון ב"טרלול", הסביר: "שתהיה קרקע יציבה, כי אני כזה עולה ויורד. לא תמיד יציב".

"אני לא מרגיש חלק מעולם התהילה"

לאחרונה שיתף כורסיה במקרה שבו לטענתו נתקל בקושי לשכור דירה בתל אביב בשל היותו דתי. לדבריו, מדובר באירוע חריג יחסית. "שיתפתי את זה כי זה נורא הפתיע אותי. אני גר שנתיים בתל אביב וזה לא קרה. פתאום היה רצף אירועים לא נעימים שאמרתי לעצמי - רגע, מה קרה? זה ממש ביאס אותי".

עם זאת, הוא הדגיש כי לא נתקל בתופעות דומות בעולם הבידור. "אגיד לך את האמת, אני גם לא מרגיש חלק מעולם הפרסום. בראש שלי אני עדיין ילד מנוף איילון. כל עולם הפרסום והפוקוס הזה מאוד מוזר לי".

לדבריו, הוא משתדל לשמור על אורח חיים פשוט. "אני לא רוצה שזה ישנה לי את החיים. אני רוצה שהחיים שלי יישארו פשוטים. אני שומר מאוד על המשפחה והחברים הקרובים שלי ולא מחפש את זה".

משה כורסיה (צילום טל עבודי) ( משה כורסיה (צילום טל עבודי) )

"אני והוא - זה רק אני והקדוש ברוך הוא"

כשהתבקש לבחור את הערך הדתי שמנחה אותו יותר מכל, כורסיה לא היסס. "האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא שומר עליי. באמת שהכול לטובה והכול מסתדר. אף אחד לא יכול לפגוע בי אם לא ניתנה לו רשות. זה רק אני והוא".

לדבריו, האמונה היא זו שמחזיקה אותו גם בתקופות קשות. "יש רגעים שאני מתפרק ונשבר מהכול, אבל גם אז אני סומך על הקדוש ברוך הוא. לפני כמה ימים, למשל, לא היה לי איפה לגור בגלל מעבר דירה, אבל לא דאגתי. ידעתי שהוא יביא לי את מה שנכון בשבילי".

"המגזר הדתי יותר קל לפרוץ"

לקראת סיום הריאיון נשאל כורסיה איזה טיפ היה נותן לזמרים דתיים צעירים שחולמים לפרוץ בעולם המוזיקה. לדבריו, דווקא במגזר הדתי הדרך עשויה להיות פשוטה יותר.

"קודם כל, זה לא רק טיפ לזמרים דתיים, זה טיפ לכל מי שרוצה לעשות מוזיקה", אמר. "דווקא במגזר שלנו אין הרבה. יש את הזמרים שכולנו מכירים ואפשר לספור אותם על יד אחת".

לדבריו, "בציבור הכללי הרבה יותר קשה כי התחרות הרבה יותר גדולה. שם אתה אחד מתוך אלפיים, ופה אתה אחד מתוך עשרה - בגלל זה דווקא יותר קל".

העונה ה-12 של "מחוברים", שבה משתתף משה כורסיה לצד עינב בובליל, אורטל עמר, אמילי דמארי, בן אל תבורי ומשתתפים נוספים, תשודר החל מה־1 ביולי ב-HOT VOD וב־NEXT TV, והחל מה-5 ביולי בימים ראשון עד שלישי בשעה 19:35 ב-HOT בידור