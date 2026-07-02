"הדתיות האלה" מדברות על זוגיות, גירושים וחופש

מאהבה לשנאה: הפודקאסט של “הדתיות האלה” על זוגיות, גירושים וחופש.

איך שני אנשים שבחרו פעם אחד בשנייה מתוך אהבה, יכולים להגיע למצב שבו הקשר ביניהם הופך למלחמה, לכאב, לשליטה, ולפעמים גם לסרבנות גט.

בכנות, ברגישות וגם עם לא מעט הומור, דיברו השתיים על אהבה שהופכת לפעמים לשנאה, על הפחדים הקיומיים שמנהלים אותנו בתוך זוגיות, ועל הקושי הגדול להיפרד גם כשהקשר כבר לא טוב. הן ניסו להבין איך אדם — אישה או גבר — מגיע למצב שבו הוא מסרב לשחרר את הצד השני, ומה קורה בנפש כשהפרידה הופכת ממעשה כואב אך אפשרי למסכת של עיכובים, מאבק ושליטה.

דרך סיפורים אישיים וסיפורים של חברות ואנשים שהן מכירות, עלו מצבים קורעי לב של נשים וגברים שמנסים להתגרש ולא מצליחים. לצד העיסוק בנשים מסורבות גט ונשים עגונות, הודגש שגם גברים יכולים להיות מסורבי גט ולהיקלע למצבים שבהם הם אינם מצליחים לסיים את הנישואין בפועל. יחד עם זאת, דובר גם על כך שהמצוקה ההלכתית אינה סימטרית: במקרים רבים ההשלכות על נשים קשות ומורכבות במיוחד, משום שללא גט הן אינן יכולות לפתוח פרק חדש בחייהן.

הדר שיתפה מתוך המקום האישי שלה כמי שהתגרשה בעבר, ודיברה על כך שעם כל הכאב והפחד, גירושים יכולים להיות גם פתח לחיים טובים, מדויקים וחופשיים יותר. היא הזכירה את החשיבות של להסתכל באומץ על החיים כאן ועכשיו, ולשאול: איזה חיים אני באמת רוצה לחיות?

אורטל הביאה לשיחה את נורות האזהרה שלפני הנישואים — אותם רגעים שבהם חברות מספרות על קשר, והלב כבר מרגיש שמשהו שם לא נכון. היא סיפרה איך לא פעם אמרה לחברות: “שימי לב, אל תתחתני איתו”, ובדיעבד חלק מהסיפורים הסתיימו בגירושים קשים ואף בסרבנות גט.