"הדתיות האלה" מדברות על זוגיות, גירושים וחופש

מאהבה לשנאה: הפודקאסט של “הדתיות האלה” על זוגיות, גירושים וחופש.
איך שני אנשים שבחרו פעם אחד בשנייה מתוך אהבה, יכולים להגיע למצב שבו הקשר ביניהם הופך למלחמה, לכאב, לשליטה, ולפעמים גם לסרבנות גט.
הדתיות האלה על פירוק משפחה
אולפן סרוגים
להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים - לחצו כאן
בכנות, ברגישות וגם עם לא מעט הומור, דיברו השתיים על אהבה שהופכת לפעמים לשנאה, על הפחדים הקיומיים שמנהלים אותנו בתוך זוגיות, ועל הקושי הגדול להיפרד גם כשהקשר כבר לא טוב. הן ניסו להבין איך אדם — אישה או גבר — מגיע למצב שבו הוא מסרב לשחרר את הצד השני, ומה קורה בנפש כשהפרידה הופכת ממעשה כואב אך אפשרי למסכת של עיכובים, מאבק ושליטה.
דרך סיפורים אישיים וסיפורים של חברות ואנשים שהן מכירות, עלו מצבים קורעי לב של נשים וגברים שמנסים להתגרש ולא מצליחים. לצד העיסוק בנשים מסורבות גט ונשים עגונות, הודגש שגם גברים יכולים להיות מסורבי גט ולהיקלע למצבים שבהם הם אינם מצליחים לסיים את הנישואין בפועל. יחד עם זאת, דובר גם על כך שהמצוקה ההלכתית אינה סימטרית: במקרים רבים ההשלכות על נשים קשות ומורכבות במיוחד, משום שללא גט הן אינן יכולות לפתוח פרק חדש בחייהן.
הדר שיתפה מתוך המקום האישי שלה כמי שהתגרשה בעבר, ודיברה על כך שעם כל הכאב והפחד, גירושים יכולים להיות גם פתח לחיים טובים, מדויקים וחופשיים יותר. היא הזכירה את החשיבות של להסתכל באומץ על החיים כאן ועכשיו, ולשאול: איזה חיים אני באמת רוצה לחיות?
אורטל הביאה לשיחה את נורות האזהרה שלפני הנישואים — אותם רגעים שבהם חברות מספרות על קשר, והלב כבר מרגיש שמשהו שם לא נכון. היא סיפרה איך לא פעם אמרה לחברות: “שימי לב, אל תתחתני איתו”, ובדיעבד חלק מהסיפורים הסתיימו בגירושים קשים ואף בסרבנות גט.
השתיים דיברו גם על ההשפעה של גירושים קשים על הילדים, על הבית, על תחושת הקיום, ועל התחושה הבלתי נסבלת שמישהו אחר מחזיק לך את החופש. לצד זאת, הן העלו שאלה עמוקה על זוגיות: האם ככל שאדם רחוק יותר מעצמו, כך הוא משליך יותר על בן או בת הזוג שלו? והאם דווקא אדם שיש לו קיום פנימי חזק יותר, יוכל גם להיפרד ממקום בריא יותר כשצריך?
לקראת הסוף נגעו הדר ואורטל גם בפתרונות האפשריים: הסכמים קדם־נישואיים, הסכמים תוך כדי נישואים, והאומץ לדבר מראש על מצבים שאף אחד לא רוצה לדמיין — כדי למנוע עגינות וסרבנות בעתיד. וכמו תמיד אצל “הדתיות האלה”, גם בתוך הכאב היה מקום לצחוק: כולל דיון משעשע על זוגיות, עבירות תנועה, נקודות בכביש — והאם בכלל נכון לקחת לאישה את הנקודות.
זה היה פרק כן, מצחיק, כואב וחשוב על אהבה, פרידה, פחד, חופש — ועל האומץ לשחרר ולהשתחרר.