אורי זכי מכה על חטא: "אני ממש מתבייש שהייתי קשור אליו"

אורי זכי, לשעבר חבר מפלגות "מרצ" ו"הדמוקרטים", הודיע לאחרונה על עזיבת מפלגתו של יאיר גולן.

זכי הצהיר במקביל על העברת תמיכתו הפוליטית לגדי איזנקוט ולמפלגת "ישר!".

זכי שיתף היום (חמישי) באולפני ערות הכנסת, על תחושותיו הקשות בנוגע לארגון 'בצלם'. בתחילת דבריו אמר זכי: "אני ממש מתבייש שהייתי קשור אליו. זה בושה בעיניי שבצלם קורא לעצמו ארגון ישראלי".

עוד הוא הוסיף: "ארגון שמדבר על אפרטהייד במדינה ישראל, בזמן שמנסור עבאס יושב בקואליציה - מראה שזה ארגון אנטי ישראלי שעובד נגד ישראלי. הוא הפך להיות ארגון יותר ויותר קיצוני".