כאוס בשוק הכשרות: משרד הדתות דורש לבטל את האישור ל"צהר"

שעות ספורות בלבד לאחר שפורסם כי מערך הכשרות של ארגון רבני "צהר" קיבל לראשונה אישור רשמי מהרבנות הראשית לתפקד כגוף נותן כשרות, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, מבהיר כי מדובר בצעד חסר תוקף שנעשה בניגוד לחוק.

במכתב רשמי וחריף ששלח אבידן היום (חמישי) הוא תוקף באופן חסר תקדים את מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, על כך שחתם על תעודת ההכרה ל"צהר – פיקוח מזון בע"מ".

אבידן חושף במכתבו כי מבדיקה רשמית שערך מול הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן בר, עלה כי המועצה או נשיאה בכלל לא התבקשו להביע את עמדתם בנושא, ולא דנו בו כפי שמחייב החוק. לפיכך, קובע מנכ"ל משרד הדתות כי האישור נעשה במחטף: "סדר הדברים למתן תעודה אמור להתחיל באישור של מועצת הרבנות הראשית לישראל... מה שלא קרה במקרה דנן. בהתאם לזאת, להבנתי אין תוקף לרישיון האמור שהוצאתו נעשתה שלא כדין".

אבידן מתריע מפני "הפצה מהירה" של האישור על ידי ארגון צהר בקרב בעלי עסקים, ומציין כי למשרדו כבר הגיעו עשרות פניות מכל רחבי הארץ בעקבות השימוש בתעודה, שלדבריו נעשה בניגוד לחוק. בסיום מכתבו הוא דורש מהיועצים המשפטיים לפעול מיידית: "אבקש מכם להנחות ולהודיע כי התעודה ניתנה שלא כדין וכי אין לה תוקף... כל זאת על מנת שלא ייעשו מעשים בשטח שיצריכו אותנו להתמודד עם עתירות וכד'".