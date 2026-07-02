איראן באיום דרמטי על ישראל: "תחטוף מכה קשה" 

ארה"ב ואיראן טרם חתמו על ההסכם, ובעולם מדווחים היום (חמישי) כי ישנם מספר סעיפים בלתי ניתנים לגישור שעלולים להוביל לפיצוץ בשיחות.

במקביל, מטה חאתם אל-אנביה של הכוחות המזוינים האיראניים פרסם אזהרה חריפה לפיה כל התערבות אמריקאית במצר הורמוז תיתקל בתגובה "מהירה והחלטית".

על פי הדיווחים בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המטה מסר כי כל מכליות הנפט וכלי השיט המסחריים מחויבים לנוע בנתיבים שהוגדרו על ידי איראן בעת חציית המצר, וכי כל ספינה שתפר את נהלי הניווט תספוג תגובה "מיידית ועוצמתית". בנוסף, גינה הפיקוד האיראני את המשך הטיסות של כלי טיס אמריקאיים, מאוישים ובלתי מאוישים, מעל המצר, בטענה כי הם מסכנים את ביטחון נתיב המים והאזור כולו.

במקביל, מפקד מטה חאתם אל-אנביה, אלוף עלי עבדוללהי, שיגר איום מפורש כלפי ירושלים ווושינגטון. בהודעה שפרסם לקראת טקסי הפרידה מחמינאי, אמר עבדוללהי: "אנו מזהירים את אויבי איראן, ובראשם ארצות הברית, המשטר הציוני ושותפיהם באזור ומחוצה לו, להימנע מכל טעות בחישוב. עליהם לחשוב היטב על התגובות הקשות והמכות שיעוררו חרטה מצד הכוחות המזוינים לכל איום ותוקפנות".