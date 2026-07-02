פאדיחה חוזרת: עומר מ"חתונמי" שוב מאכזב

נראה שעומר מ"חתונה ממבט ראשון" פשוט לא לומד מטעויות. אחרי שהשאיר את ויקי נעולה מחוץ לבית ופישל עם הבולונז, הוא מצליח לייצר פאדיחה נוספת בסדרה – והפעם, בפרק שישודר הערב בקשת 12, הוא פשוט לקח איתו את שני עותקי המפתחות של הדירה, והשאיר את ויקי חסרת אונים.

בסרטון שהופץ ברשת, נראית ויקי כשהיא מתארגנת לצאת לטיול עם הכלב ומחפשת בארנק ובסביבת השולחן את צרור המפתחות שלה. "טוב, כנראה לקח לי את המפתחות", היא אומרת למצלמה בייאוש משועשע.

תוך כדי שהיא צועדת במסדרון הבניין, היא מחליטה להתקשר אליו ומנסה להבין את פשר העניין: "אני חייבת להבין מה המשיכה שלו למפתחות? מה הקטע שלו עם מפתחות? תגיד, מצב שלקחת שני מפתחות? יש לו אישיו עם מפתחות".

ויקי לא עצרה שם והציעה פתרון יצירתי במיוחד לשכחנות הכרונית שלו: "אתה רואה למה אני רוצה לעשות קעקוע של מפתח? גם אתה אולי צריך לעשות קעקוע של מפתח, ככה לא תשכח אף פעם". עומר, מצידו, ענה מהעבר השני של הקו בהצדקה משלו: "אני צריך שני מפתחות". לשיפוטכם.