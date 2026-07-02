סרוגים
בעקבות חפץ חשוד

חלק מקווי הרכבת הקלה הושבתו - אלו השינויים בתנועה 

בהנחיית המשטרה הופסק שירות הרכבת הקלה בחלק מהקו בעקבות חפץ חשוד. הרכבות פועלות במתכונת חלקית עד לסיום הטיפול באירוע

15:19
תגובות

שיבושים בתנועת הרכבת הקלה בירושלים בעקבות חפץ חשוד. חברת כפיר עדכנה כי בהנחיית משטרת ישראל הופסקה תנועת הרכבות בין תחנות העירייה והדוידקה, זאת לצורך טיפול באירוע.

בשל כך, הרכבת פועלת במתכונת שירות חלקית בשני מקטעים נפרדים. מצפון העיר פועלות הרכבות בין תחנת נווה יעקב צפון ועד תחנת העירייה, ומדרום העיר בין תחנת הדוידקה ועד תחנת הדסה עין כרם.

בכפיר מסרו כי עם סיום הטיפול בחפץ החשוד ופינוי המסילות, תחודש פעילות הרכבת הקלה כסדרה לאורך כל קו L1, המחבר בין הדסה עין כרם לנווה יעקב צפון.

בחברה התנצלו בפני הנוסעים על אי הנוחות וקראו לציבור להתעדכן בהודעות הרשמיות עד לחזרת השירות המלא.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו