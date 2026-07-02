לראשונה: הרבנות הראשית העניקה אישור רשמי ל"צהר"

רעידת אדמה בעולם הכשרות בישראל: לראשונה מאז הוקם מערך הכשרות של ארגון רבני "צהר" לפני כעשור, העניקה היום (חמישי) הרבנות הראשית אישור רשמי לארגון לתפקד כגוף המעניק תעודות הכשר לבתי עסק ברחבי הארץ, בכפוף להנחיותיה ולדרישותיה.

ההחלטה ההיסטורית התקבלה רק לאחר מאבק משפטי עיקש וממושך שניהל הארגון בבית המשפט העליון (בג"ץ). במסגרת ההליך, הוכיחו נציגי "צהר" כי המערך שלהם כבר פועל ומפקח בפועל במאות בתי עסק, מסעדות ומפעלים בכל רחבי המדינה, ומציג סטנדרטים הלכתיים ומקצועיים גבוהים.

עד לצעד זה, פעל מערך הכשרות של צהר כאלטרנטיבה פרטית תחת מגבלות משפטיות קשות, בשל המונופול ההיסטורי של הרבנות המקומית. ההכרה הרשמית החדשה מסמנת את שבירת הבלעדיות המעשית של המועצות הדתיות, והיא צפויה לפתוח את השוק לתחרות חופשית, להוביל להוזלת עלויות הפיקוח עבור בעלי העסקים, ולשפר את איכות השירות והנגישות של תחום הכשרות לציבור הרחב.