אלמוג כהן נגד ציון 1,000 ימים לטבח: "אסון שהבאתם בסרבנות"

חבר הכנסת אלמוג כהן (עוצמה יהודית) יצא היום במתקפה ישירה ובוטה נגד גורמים המציינים את יום ה-1,000 לטבח, והאשים אותם באחריות ישירה לאסון שפקד את המדינה.

"השמאל הקיצוני מציין היום 1,000 ימים לטבח הנורא שנגרם בעקבות אסון הסרבנות", כתב ח"כ כהן בחשבונותיו ברשתות החברתיות, כשהוא קושר בין הטבח לבין מחאות המילואימניקים שקדמו לו.

כהן הבהיר בדבריו כי מבחינתו הניסיון לייצר יום ציון מיוחד הוא מיותר, ותקף באופן חזיתי: "אנחנו לא צריכים תזכורת או יום מיוחד, כולנו זוכרים יום-יום, שעה-שעה את האסון שהבאתם עלינו!".