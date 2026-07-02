מתקפה ב"הארץ" נגד יוסי דגן: "הרמטכ"ל בפועל"

הארץ ( אוליבר פיטוסי פלאש90 )

יתון "הארץ" יצא השבוע במתקפה חזיתית ויוצאת דופן נגד ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, במסגרת סדרת תחקירים ומאמרים מקיפים המגדירים אותו כמי שמנהל בפועל את המדיניות המדינית והביטחונית של מדינת ישראל ביהודה ושומרון.

בתחקיר נרחב של הכתבים ירדן מיכאלי, מתן גולן ויניב קובוביץ, מזהיר העיתון מפני "מהפכה אסטרטגית" המתחוללת בצפון השומרון, במסגרתה קורם עור וגידים פרויקט דגל של המתנחלים הכולל הקמת 18 התנחלויות חדשות. התחקיר מסמן את דגן כ"דמות הבולטת ביותר בחזרה לצפון הגדה", ומציג אותו כאחד האנשים החזקים במדינה, בעל רשת קשרים ענפה ששטח בימין האמריקאי ובקרב בכירים רפובליקאים – קשרים שנועדו להבטיח גיבוי אמריקאי למהלכי סיפוח. בין היתר, מוזכר ביקורו הרשמי של יו"ר בית הנבחרים האמריקאי, מייק ג'ונסון, באריאל כאפקט של אותה השפעה. לפי התחקיר, מאז ביטול חוק ההתנתקות במרץ 2023, המהלכים בשטח מתקדמים בקצב מהיר: חומש ושא-נור אוכלסו מחדש, יישוב יהודי חדש מוקם בהר עיבל, וגרעיני התיישבות נערכים לחזרה ליישובים גנים וכדים.

בתמונה: יוסי דגן מציג את "תוכנית ההתחברות", לחזרה לצפון השומרון, בקונגרס האמריקאי. ( צילום: מועצה אזורית שומרון. )

השינוי הגיאוגרפי והדמוגרפי מלווה גם בשינוי צבאי מובהק, הכולל הקמת שמונה בסיסי צבא חדשים, סלילת כבישים והזרמת כוחות מאסיבית לאזור שבו הנוכחות הישראלית הייתה אפסית במשך כמעט שני עשורים.

במקביל לתחקיר, פורסם בעיתון מאמר נוקב של חברת המערכת נועה אסטרייכר תחת הכותרת המהדהדת "יוסי דגן, רמטכ"ל בפועל". במאמר מאשימה אסטרייכר את דגן בהכתבת סדר היום של מערכת הביטחון וכיפוף הדרג המדיני, בעיקר סביב העליות לקבר יוסף.

"זמיר (מפקד הפיקוד) יכול להקטין ראש ולומר שבסך הכל הוא מבצע את המדיניות של כ"ץ (שר הביטחון), שבעצמו בסך הכל מבצע את המדיניות של דגן", כתבה אסטרייכר בביקורת חריפה על שרשרת הפיקוד, ותהתה בצורה ישירה כלפי ראשי המערכת: "מי הוא העומד בראשה? בטוח שאתה?".