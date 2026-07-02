אבישי בן חיים בתגובה לסערה: "חס ושלום, זה לא נכון!"

‏העיתונאי אבישי בן חיים, שישב בפאנל השבוע בתוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14, עם ראש הממשלה, התייחס היום (חמישי) לסערה סביב נתניהו.

נזכיר כי במהלך הפאנל, נשאל נתניהו מה השתנה אצלו מאז ה-7 באוקטובר, והשיב בהומור: "ירדתי קצת במשקל". הרשת סערה על כך, ראתה בכך זלזול של נתניהו, ורבים ברשת האשימו אותו ב"ניתוק וחסר לב".

בן חיים מסר על כך: "אל תאמינו לעלילה המסיתה והאכזרית והפוגעת במשפחות שכולות כאילו נתניהו התבדח על אירועי השבעה באוקטובר ותגובתו הראשונית לשאלה "מה השתנה אצלך מאז השבעה באוקטובר", הייתה כי הוא ירד במשקל. חס ושלום. זה פשוט לא נכון.

‏ראש הממשלה היה (כרגיל!!) ממלכתי ומכבד ורציני ותגובתו דווקא הייתה תשובה חשובה ומטלטלת נדבך מרכזי בתפיסת הביטחון הראשונית של הציונות".