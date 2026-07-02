זוועה באוהיו: 16 ילדים חולצו מבית בתנאים מזעזעים 

פרשה מצמררת בארה"ב: ארבעה בני משפחה נעצרו באוהיו לאחר ש-16 ילדים חולצו מבית במצב "מחריד" והזדקקו לטיפול רפואי דחוף. הילדים, בגילאי 18 חודשים עד 18 שנים, נמצאו בבית ביישוב המדן, כ-100 קילומטרים דרומית-מזרחית לקולומבוס.

התובע הכללי של אוהיו, אנדי וילסון, תיאר את המקרה כקשה ביותר שנתקל בו בקריירה שלו, והגדיר את המתרחש בבית כ"רוע טהור". לדבריו, חלק מהילדים היו במצב רפואי קשה מאוד, ושניים מהם הוטסו בדחיפות למרכז טראומה רמה 1 בשל פציעותיהם. "אם היינו מחכים עוד 24 שעות, סביר להניח שהיינו מתמודדים עם מוות של ילד אחד או יותר", אמר וילסון במסיבת עיתונאים.

שריף מחוז וינטון, ריאן קיין, הוסיף פרטים מזעזעים על תנאי המחיה בבית, וציין כי המקום היה מלא בצואה ובחומרים ביולוגיים. "רוב חיות המשק מוחזקות בתנאים טובים יותר מאשר הילדים האלו", אמר השריף בכאב.

ארבעת החשודים – גארי סיידרס האב, גארי סיידרס הבן, כריסטינה סיידרס ואליזבת סיידרס – הואשמו ב-16 סעיפים של סיכון ילדים מדרגה שנייה. בבית המשפט הוקראו האישומים, נרשמו בשמם כפירות באשמה, ונקבע להם ערבות בסך 300,000 דולר לכל אחד.

התובע המחוזי, ויליאם ארצ'ר, הבהיר כי מדובר בסכסוך פנימי בתוך המשפחה ולא באירוע של סחר בבני אדם, והרגיע את הציבור כי אין סיכון לילדים אחרים באזור. מושל אוהיו, מייק דוויין, הגיב למקרה בחומרה: "זה שובר לב ללמוד על התנאים שבהם חיו הילדים האלה ועל מצבם הרפואי. התובע הכללי, שהוא איש מקצוע מנוסה, אמר לי שמעולם לא ראה דבר כזה".

צוותי הרווחה, גורמי אכיפת החוק והצוותים הרפואיים ממשיכים לטפל בילדים שחולצו מהבית, בעוד הקהילה המקומית מנסה לעכל את ממדי הזוועה שנחשפה.