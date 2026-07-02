הפתעה: כתב חדשות 12 בזוגיות חדשה עם זמרת מפורסמת

חדשות 12 ( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

דרמה רומנטית אסקפיסטית בביצה: רק חמישה חודשים חלפו מאז שהעיתונאי גלעד שלמור הציג לעולם את הזוגיות עם היזמית ההולנדית, וכעת מתברר שהסיפור הזה הוא כבר היסטוריה. שלמור (43) ממש לא נשאר להצטער על העבר, והעביר הילוך לקשר חדש ומסקרן לא פחות עם השחקנית והזמרת המוערכת אסתר רדא (41). כך מפרסמים לראשונה בוואלה סלבס.

( (צילום: עופר חג'יוב מתוך ויקימדיה) )

השניים נצפו לאחרונה יחד במספר אירועים שונים, מה שעורר לא מעט שמועות. חובבי הרכילות שביניכם שרצו הוכחות חותכות קיבלו אותן אתמול (שלישי) בלב תל אביב: השניים נתפסו יחד ברחוב בן יהודה בתל אביב. מפגן החיבה הפומבי הזה לא הותיר שום מקום לפרשנויות – יש זוג חדש בביצה.