בכיר המוסד לשעבר מצטרף לערוץ 14

ערוץ 14 ( חיים גולדברג / פלאש90 )

ערוץ 14 הודיע היום (חמישי) על הצטרפותו של שגיב אסולין לצוות הפרשנים של הערוץ כפרשן לענייני מודיעין וביטחון.

אסולין הוא איש מודיעין ומבצעים מיוחדים לשעבר, ששירת במשך שנים במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שם מילא שורת תפקידי שטח ופיקוד בכיר. לאחרונה עוסק אסולין במחקר, פרשנות וניתוח סוגיות ביטחוניות, אסטרטגיות ומודיעיניות, בדגש על החזית האיראנית, המזרח התיכון, קטאר, יחסי ישראל ארצות הברית והחזית השמינית - חזית התודעה וההשפעה העולמית. במסגרת תפקידו החדש ישתלב אסולין בתוכניות האקטואליה והפריים של הערוץ ויספק לצופים ניתוחים ופרשנויות בנושאי ביטחון, מודיעין ואסטרטגיה. מהנהלת הערוץ נמסר: "אנו שמחים על הצטרפותו של שגיב אסולין לערוץ 14 ובטוחים שניסיונו המבצעי, הידע המקצועי וההיכרות המעמיקה שלו עם אתגרי הביטחון של ישראל יהוו ערך מוסף משמעותי לצופי הערוץ".