לא התקבלתי לגל"צ: לירון ויצמן חושפת סוד מתחילת הדרך

מגישת הטלוויזיה והאח הגדול לירון ויצמן שיתפה את עוקביה באינסטגרם בפרט מפתיע מתחילת הקריירה שלה בתקשורת, והוכיחה שהדרך להצלחה רצופה בסירובים.

במסגרת סשן שאלות ותשובות, נשאלה ויצמן מדוע החלה לעבוד בערוץ הספורט. בתחילה ענתה בהומור כי התחילה לעבוד באתר ONE רק כדי שיהיה לה על מה לדבר עם בעלה בזמן המונדיאל, אך מיד לאחר מכן פתחה את הלב וחשפה את האמת המורכבת.

"רציתי מגיל קטן לעבוד בתקשורת ובטלוויזיה," שיתפה ויצמן, וסיפרה כי העריצה נשות תקשורת מובילות כמו יונית לוי ומיכל ינאי וחלמה להיות כמוהן. אלא שההתחלה לא הייתה פשוטה: "לא התקבלתי לגל"צ, לא קיבלו אותי לדגמן וכו'. ידעתי שאני חייבת שדלת אחת תיפתח לי, וניסיתי בכל מקום שהיה אז רלוונטי".

ויצמן סיכמה את השיתוף במסר מעורר השראה עבור עוקביה: "אמל"ק, המסר: התמדה, נחישות וחריצות".