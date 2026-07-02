החגיגות מתחילות הערב: כל הפרטים על החתונה של טיילור סוויפט

חתונה השנה בביצה העולמית כבר כאן: כוכבת הפופ הגדולה בעולם, טיילור סוויפט, מוכנה לצעוד אל החופה. על פי הדיווחים, סוויפט צפויה להתחתן מחר (שישי, 3 ביולי) באירוע ענק ונוצץ במיוחד שיתקיים במדיסון סקוור גרדן המפורסם בניו יורק.

על פי ההערכות, רשימת האורחים היוקרתית כוללת כ-אלף מוזמנים, בהם השמות הגדולים ביותר בהוליווד ובתעשיית המוזיקה. מי שחשב שהחגיגות יתחילו רק מחר – טועה ובגדול. השמועות מספרות כי מסיבות טרום-החתונה והחגיגות הרשמיות עומדות לצאת לדרך כבר הערב (חמישי), ברצף אירועים אקסקלוסיבי שימשך לאורך כל סוף השבוע.

משטרת ניו יורק לא לוקחת סיכונים: מקורות באכיפת החוק דיווחו לרשת CBS כי מעל 100 שוטרים יאבטחו את מתחם האירוע החל מהערב ולאורך כל מחר. לפי משטרת ניו יורק, היקף האבטחה והמשאבים שיוקצו לחתונה מזכירים היערכות להופעת ענק במדיסון סקוור גארדן או למשחק פלייאוף חגיגי ביאנקי סטדיום.

למרות ההייפ התקשורתי, סוויפט ובן זוגה טרוויס קלסי, עדיין לא אישרו באופן רשמי כי החתונה תתקיים מחר במיקום המפורסם. ככל הנראה האישור הסופי יתקבל לאחר שייחשפו תמונות רשמיות של השניים כחתן וכלה במהלך סוף השבוע.