אייל אשל, אביה של רוני הי"ד, בדרך לפוליטיקה

אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנפלה ב-7 באוקטובר במוצב נחל עוז, ומייסד "מועצת אוקטובר", חשף היום (חמישי) באולפן 'וואלה' כי בכוונתו לרוץ בכנסת בבחירות הקרובות.

אשל הוסיף ואמר: "עם כולם אני בשיח לגבי ריצה לכנסת, כולם פנו אליי", אמר אשל. "לכשתבוא הצעה קונקרטית נעשה חשיבה עם האנשים שסביבי. היו הצעות מכולם, אבל אני מחכה להצעה ספציפית שאני רוצה מאיש מסוים, והוא יודע מזה. אני חושב שאני ראוי ואלקטורט לא קטן היום".

עוד סיפר על מה שמניע אותו להיכנס לפוליטיקה. "אני רוצה לתקן, לשנות ולהביא לישראל אחרת, כי זה מגיע לילדים שגדלים פה. ישראל צריכה להיות טובה יותר ולעבור שינוי", הוא מסביר. "ישראל נמצאת היום במצב לא טוב, אין לה הרבה נקודות זכות. אלה בחירות שיהיו קריטיות, אחרות, כדי ש-7 באוקטובר לא יחזור. ביום הבוחר העם יצטרך לעשות את הבחירה האמיתית".

נזכיר כי לפני מספר ימים, אשל התפרץ לדבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בטקס הנחת אבן פינה ל-1,000 בתים חדשים בקיבוץ עין השלושה. אשל אמר לו כי "חטופים חזרו בארונות בגלל שאתה הצבעת נגד", וכשסמוטריץ השיב לו "אני אוהב אותך", אשל אמר: "אם היית אוהב אותי היית מגן על רוני, רוני נשרפה בחמ"ל". האב השכול הוסיף כי "לא תהיה פה תקומה עד שתהיה פה ועדת חקירה ממלכתית".