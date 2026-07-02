משה כורסיה ( צילום: סרוגים )

מה זה בל"ח? מה אומר חוק הדתיים השלובים? ומי בכלל נחשב ל"דתי מחמד"? רגע לפני עליית העונה החדשה של "מחוברים", החלטנו להעמיד את משה כורסיה למבחן מיוחד ולבדוק עד כמה הוא עדיין זוכר את כל המושגים והביטויים המוכרים מהעולם הדתי-לאומי ובני עקיבא.

צפו בחידון הדתי-לאומי עם משה כורסיה

חידון עם משה כורסיה - צילום: סרוגים חידון עם משה כורסיה | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 1:22

במהלך החידון נשאל כורסיה על שורה של מושגים שכל מי שגדל במגזר כנראה מכיר היטב - מ"בלאח" ו"סעודה שלישית", דרך "וייב של קומונרית" ו"הכתרה", ועד "כיפה שקופה", "שעון בני עקיבא" ו"חוק הדתיים השלובים".

למרות שהודה כבר בתחילת החידון כי הוא "קצת בלחץ" וש"אין לו מוח לחידות", כורסיה הצליח לענות כמעט על כל השאלות נכון - ואפילו הוכיח שהוא עדיין לגמרי לא שכח את השפה שעליה גדל.

אז האם משה כורסיה באמת עדיין שולט במילון הדתי-לאומי? צפו בחידון המלא והחליטו בעצמכם.