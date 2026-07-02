צביקה מור שובר שתיקה: "זה כשל נוראי מבחינתי"

צביקה מור, אביו של פדוי השבי, איתן מור, ומי שלאחרונה הודיע על הצטרפותו למפלגת הציונות הדתית, התייחס היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל', לסערה בעקבות אמירתו של ניצן אלון, לשעבר ראש מפקדת השבויים והנעדרים.

בפתח דבריו אמר מור: "לא הופתעתי מדבריו של ניצן אלון. העמדות שלו היו ידועות בתוך משפחות החטופים. הגישה שלו הייתה שהשבת החטופים זאת המטרה המרכזית של כל המאמץ הצבאי, וזה כשל מאוד גדול. וזה כשל כפול כשמדובר באלוף בצה"ל.

עכשיו, באופן אישי היו איתו יחסים טובים, אבל אני מאוד מאוד דואג כשאני שומע קצין כזה. חשוב להבין, האירוע שלנו ב-7 באוקטובר זה לא אירוע של בני ערובה כמו שהיה בשנות ה-70 של מינכן ומעלות. אנחנו הותקפנו במלחמה".

נזכיר כי ניצן אלון האשים וטען: "הקבינט וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות מוקדמות יותר - שלמות - בשם אותו 'ניצחון מוחלט', שאני חושב שהוא כזב".

מור המשיך ותיאר: "אלפי עזתים, היינו בחשש השמדה עם חיזבאללה וערביי יו"ש... אנחנו היינו במלחמה שבה היו לנו גם שבויים - לקחו לנו חיילים ואזרחים לשבי. זה משנה את כל התמונה כי אתה לא עכשיו במבצע חילוץ, אתה צריך להשיב את הריבונות.

אתה צריך להשיב עכשיו את ההרתעה, ועל הדרך אתה גם צריך כמובן להשיב את השבויים שלך. כאשר עומד אלוף בצה"ל ומדבר על כל הדבר הזה כאילו יש לנו פה בעיה של כמה יחידים, של כמה פרטים, זה כשל נוראי מבחינתי".