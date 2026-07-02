סרוגים
שורד השבי זועם

אלי שרעבי בהלם מהבדיחה של נתניהו: "בושה וחרפה"

הופעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתוכנית "הפטריוטים" הצליחה לעורר סערה, לאחר ששורד השבי אלי שרעבי לא נשאר אדיש לאחד הדברים שאמר במהלך הריאיון

13:01
3 תגובות
אלי שרעבי (Avshalom Sassoni/Flash90))

ביום שלישי האחרון התארח ראש הממשלה בנימין נתניהו בתוכנית "הפטריוטים", שם התייחס בין היתר לשינויים שעבר מאז אירועי 7 באוקטובר. במהלך הריאיון עם עינון מגל נשאל נתניהו כיצד השתנה מאז פרוץ המלחמה, והשיב בין היתר: "ירדתי קצת במשקל".

"איבדתי קצת יותר משקל ממנו"

אלא שנראה כי הדברים לא עברו בשקט מבחינתו של שורד השבי אלי שרעבי. שרעבי, הגיב לדבריו של נתניהו וכתב: "אני איבדתי קצת יותר משקל ממנו - בושה וחרפה שמתבדח כך".

491 ימים בשבי חמאס

שרעבי נחטף מביתו בקיבוץ בארי במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר והוחזק בשבי חמאס במשך 491 ימים. עם שחרורו במסגרת עסקת החטופים, הוא שב לישראל כשהוא במצב פיזי ירוד לאחר שאיבד עשרות קילוגרמים ממשקלו בעקבות תנאי השבי הקשים והמחסור במזון.

תגובתו של שרעבי הצליחה לעורר סערה ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים טענו כי לא היה מקום להתבדח על ירידה במשקל, במיוחד על רקע מצבם של שורדי השבי ששבו לישראל לאחר חודשים ארוכים בתנאים קשים.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
3
מקס הזועם
לפני 47 דקות

זה המקסימום שהוא ומשפחתו הקריבו ב3 שנות מלחמה. מה שלא ניתן להגיד על כלל ישראל
הצטרפו אלינו