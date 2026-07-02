בית המשפט בצעד נוסף נגד מרדכי דוד

בית המשפט הוציא היום (חמישי) "צו הבאה" נגד מרדכי דוד שלא הגיע לדיון בבית משפט ומתח עליו ביקורת, כך דווח בגלי צה"ל.

לפי בית המשפט, לא ברור מדוע מרדכי דוד ועורך דינו לא התייצבו למרות שמועד הדיון נקבע בנוכחותם. דוד צפוי לשלם הוצאות שנגרמו בעקבות אי התייצבותו.

"לא ברור לי מדוע באי כוחו הנקבל והנקבל לא התייצבו לדיון על אף שהדיון נקבע במעמדם. בנסיבות אלא, אין מנוס מלדחות את הדיון", כתבה השופטת.

מדובר בדיון בקובלנה פלילית שהגיש איל מיטלין בסיוע ארגון "מערך עוטף עצורים" - נגד מרדכי דוד בטענה לתקיפה פיזית והטרדה מאיימת.