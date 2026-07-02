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משפט ופלילים

בית המשפט בצעד נוסף נגד מרדכי דוד

שופטת בית משפט השלום בתל אביב, יעל פרדלסקי, הטילה הוצאות בסך של 1000 שקלים על מרדכי דוד, לאחר שלא התייצב לדיון בעניינו 

12:55
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מרדכי דוד ((צילום: חיים גולדברג, פלאש 90))

בית המשפט הוציא היום (חמישי) "צו הבאה" נגד מרדכי דוד שלא הגיע לדיון בבית משפט ומתח עליו ביקורת, כך דווח בגלי צה"ל.

לפי בית המשפט, לא ברור מדוע מרדכי דוד ועורך דינו לא התייצבו למרות שמועד הדיון נקבע בנוכחותם. דוד צפוי לשלם הוצאות שנגרמו בעקבות אי התייצבותו.

"לא ברור לי מדוע באי כוחו הנקבל והנקבל לא התייצבו לדיון על אף שהדיון נקבע במעמדם. בנסיבות אלא, אין מנוס מלדחות את הדיון", כתבה השופטת.

מדובר בדיון בקובלנה פלילית שהגיש איל מיטלין בסיוע ארגון "מערך עוטף עצורים" - נגד מרדכי דוד בטענה לתקיפה פיזית והטרדה מאיימת.

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