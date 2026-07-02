מנהל האירוויזיון בעדכון על השתתפות ישראל: "זה סופי"

דרמה מאחורי הקלעים של תחרות השירה הגדולה בעולם: בראיון מקיף שהעניק למגזין הבידור האמריקאי וראייטי, התייחס מנהל האירוויזיון, מרטין גרין, לשורה של נושאים בוערים – אך העניין שעורר את הסערה הגדולה ביותר הוא ללא ספק עתיד השתתפותה של ישראל בתחרות.

לדבריו של גרין, מבחינת הנהלת התחרות ואיגוד השידור האירופי (EBU), מדובר בסיפור גמור. גרין הבהיר כי חברי האיגוד כבר קיבלו החלטה סופית, וכי לא צפויה שום הצבעה חדשה בנושא בתקופה הקרובה.

הנתון שנחשף: "70% תמיכה בישראל"

במהלך הראיון חשף גרין נתון מרתק מתוך ההצבעה הפנימית של חברות האיגוד, לפיו כמעט 70% מהמצביעים תמכו בהשארתה של ישראל בתחרות. הנימוק הרשמי מאחורי ההחלטה נשען על עיקרון הברזל של התחרות: גופי שידור ציבוריים (כמו תאגיד השידור "כאן") אינם אמורים לשאת באחריות להחלטות הפוליטיות או הצבאיות של הממשלות שלהם.

כתוצאה מכך, "כאן" תמשיך ליהנות ממעמד של משתתפת מלאה וקבועה, והשמועות על הדחה אפשרית לקראת אירוויזיון 2027 נדחו על הסף. "זה סופי", הבהיר גרין. בתוך כך, הוא הדף בתוקף שמועות על מניפולציות או הטעיות בהליך ההצבעה, והדגיש כי המערכת כולה עוברת ביקורת קפדנית, אמינה לחלוטין וחסינה מפני השפעות זרות.

חרמות? "החלטה של כל מדינה"

ומה לגבי מדינות אחרות שמאימות לפרוש בעקבות הנוכחות הישראלית? גרין שמר על ממלכתיות, אך הבהיר את חוקי המשחק: "ההשתתפות היא החלטה שנתית של כל גוף שידור". לכל מדינה יש את הזכות לבחור עד חודש ספטמבר האם היא בפנים או בחוץ, מה שיוצר תנודתיות טבעית בנבחרת המדינות מדי שנה.

ההתבטאות של גרין מגיעה אחרי הפרסום הרשמי של האירוויזיון על הצטרפותה של קנדה לתחרות בפעם הראשונה בהיסטוריה. המדינה הצפון אמריקאית תשתתף החל מהאירוויזיון הקרוב.