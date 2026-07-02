כוכבת המירוץ למיליון חושפת: "פוטרתי מהכנסת בגלל התוכנית"

ספיר הרוש ( צילום: אינסטגרם )

מתחת למרוץ, למשימות ולרגעים על המסך, ספיר הרוש מתמודדת גם עם סערה לא פשוטה בחייה האישיים. הרוש, המתמודדת בעונה הנוכחית של "המירוץ למיליון" לצד חברתה הטובה ספיר צמח, חושפת כי פוטרה מעבודתה בכנסת לאחר עשר שנות עבודה - בעקבות השתתפותה בתוכנית.

צפו: ספיר הרוש חושפת כיצד פוטרה מהכנסת

ספיר הרוש - צילום: אינסטגרם ספיר הרוש | צילום: צילום: אינסטגרם 10 10 0:00 / 2:48

לדבריה, לפני יציאתה לצילומים היא פנתה לממונה הישירה עליה וביקשה אישור להיעדר מהעבודה. "הממונה שלי אישרה לי לצאת, הכול היה מסודר מבחינתי", סיפרה. אלא שכאשר חזרה לעבודה, התברר לטענתה כי האישור שניתן לה לא הספיק, מאחר שלא התקבלו אישורים מדרגים בכירים יותר בכנסת. "התחיל נגדי הליך משמעתי" הרוש הסבירה כי בשל הסכמי הסודיות המחמירים של הפקת התוכנית, היא לא יכלה לחשוף בפני גורמים נוספים את דבר השתתפותה ב"המירוץ למיליון". "יש פוליגרף, יש חוזים עם סכומי עתק אם מפרים אותם", סיפרה, והוסיפה כי למרות ניסיונותיה להסביר את המצב, בכנסת לא קיבלו זאת בהבנה ונפתח נגדה הליך משמעתי. לדבריה, גם לאחר סיום הצילומים היא המשיכה לעבוד בכנסת במשך שמונה חודשים נוספים, עד למועד עליית התוכנית לשידור.

ספיר וספיר ( צילום מסך קשת 12 )

"אמרו לי לבחור - או הכנסת או הפרסום"

פחות מחודש לפני שידור העונה, מספרת הרוש כי פנתה למעסיקיה כדי להבין כיצד תוכל להשתלב באירועי ההשקה והיח"צ של התוכנית. "אמרו לי: 'את לא יכולה להיות גם מפורסמת וגם לעבוד בכנסת. תבחרי או או'", שיתפה.

לדבריה, מאחר שהתוכנית כבר צולמה חודשים קודם לכן, לא הייתה לה אפשרות אמיתית לבחור. בסופו של דבר, לאחר שהשתתפה באירועי ההשקה, היא פוטרה מעבודתה.

"אני לא עזבתי. פיטרו אותי", הבהירה, וציינה כי הנושא נמצא כעת בהליך משפטי, בליווי עורך דין, מול הכנסת. "הכול קורה לטובה", סיכמה.