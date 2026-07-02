בצל האובדן בלבנון: מפקד חדש לגדוד 52 של השריון

קס חילופי מפקדים מורכב וכואב התקיים אתמול (רביעי) במחנה ׳עמיעד׳, עם כניסתו הרשמית של סגן-אלוף ג' לתפקיד מפקד גדוד השריון 'הבוקעים' (52) של חטיבה 401. המעמד נערך בראשות קצין שריון ראשי, תא"ל אהוד מאור, מפקד אוגדה 162, תא"ל שגיב דהן, מפקד אוגדה 36, תא"ל יפתח נורקין, מפקד חטיבה 401, אל"ם יואב שניידר, ומפקד חטיבת גבעתי, אל"ם נתנאל שמכה.

סא"ל ג' קיבל את הפיקוד מידיו של סגן מח"ט 401, סא"ל נ', אשר מילא את מקום המג"ד בשבועיים האחרונים. זאת בעקבות נפילתו הטראגית של מפקד הגדוד הקודם, סגן-אלוף דור בן שמחון ז"ל, אשר נפל בקרב בדרום לבנון ב-19 ביוני, יחד עם שלושה מלוחמיו: סמל-ראשון ליאב כבביה, סמל-ראשון נוה חבשוש וסמל-ראשון יואב קליין ז"ל.

המח"ט: "כל משימה – קלה או קשה – אנשי הגדוד אמרו 'הנני'"

מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה יואב שניידר, נשא דברים ושיבח את פועלו המפואר של הגדוד לאורך חודשי הלחימה הארוכים. "גדוד 52 סבב את כל רצועת עזה במהלך הלחימה", אמר אל"ם שניידר. "כל משימה שאליה נדרש הגדוד – קלה או קשה – אנשי הגדוד אמרו 'הנני'. עוצמתו של גדוד 52 נישאת ברוח הישראלית, ומהווה השראה ומודל לחיקוי לכל צה"ל ולכל מדינת ישראל. חוסן, איתנות, דבקות במשימה, המשכיות – עד הניצחון".

המח"ט פנה ללוחמים והבהיר כי האתגרים הביטחוניים עודם בעיצומם: "הדרך עוד לא הסתיימה, משימות רבות עדיין עומדות בדרכנו, ושוב הגדוד יידרש לצעוק 'הנני'. 52 עלו והצליחו, אתם השראה עבור כולנו".

המג"ד הנכנס: "דור, לא תכננתי לעמוד פה היום ובטח שלא להחליף אותך"

בדברים קורעי לב פנה המפקד הנכנס, סגן-אלוף ג', אל קדמונָהּ שנפל בקרב, ואיזכר גם את פציעתו של המג"ד שקדם לו. "דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של סגן-אלוף א׳ חברינו", אמר סא"ל ג'. "נכנסת לעניינים במהירות והובלת את הגדוד בלחימה המאתגרת ביותר. לא תכננתי לעמוד פה היום, ובטח שלא להחליף אותך. אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה".