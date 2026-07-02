"להניח את האגו בצד": אורטל עמר חושפת איך מגדלים ילד אחרי הפרידה

אורטל עמר ( צילום: סרוגים )

אשת התקשורת והשחקנית אורטל עמר תשתתף בעונה ה-12 של "מחוברים", ובמסגרת התוכנית תאפשר לצופים הצצה רחבה לחייה האישיים - מההתמודדות עם גידול בנה תו פרינס והקשר עם אביו, בן אל תבורי, דרך האתגרים שבניהול קריירה לצד אימהות, ועד לחיפוש אחר זוגיות חדשה והאיזון בין החיים הפרטיים לחשיפה הציבורית.

צפו בראיון של אורטל עמר לסרוגים

אורטל עמר - צילום: סרוגים אורטל עמר | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 3:39

"כל השנים זה היה רק אני והוא"

כשנשאלה האם הצופים יזכו לראות את הקשר שלה עם תו במהלך העונה, השיבה עמר ללא היסוס: "ברור. איזה שאלה. בטח. חיים שלי, הילד המתוק שלי".

עמר סיפרה על הקשר הקרוב בינה לבין בנה: "יש לנו קשר חזק. יש לי ילד אחד, אני מגדלת אותו מגיל אפס, וגם לא הייתה לי זוגיות עד עכשיו. תחשבי שכל השנים זה היה רק אני והוא. תארי לך כמה זה מחזק את הקשר".

הסוד ליחסים טובים אחרי הפרידה

לדבריה, אחד הדברים החשובים ביותר בגידול ילד לאחר פרידה הוא לשמור על כבוד הדדי בין ההורים: "תמיד חשוב לי שכשמגדלים ילד בנפרד זה יהיה בכבוד הדדי ותמיד להגיד רק דברים טובים. כל מי שפועל אחרת עושה טעות".

עוד הוסיפה: "צריך לתת לילד תחושה שאנחנו אוהבים אותו, לא משנה אם אנחנו ביחד או לא".

כשנשאלה מה הטיפ שלה להורים גרושים שמנסים לשמור על מערכת יחסים טובה למען ילדיהם, השיבה: "פשוט לעשות החלטה, להניח את האגו בצד ולהגיד לעצמך שככה עדיף לטובת הילד".

תו פרינס עם אורטל ובן אל. (צילום מסך מתוך אינסטגרם) ( תו פרינס עם אורטל ובן אל. (צילום מסך מתוך אינסטגרם) )

דור שלישי למשפחת תבורי?

על האפשרות שתו ילך בעקבות אביו וסבו לעולם המוזיקה, סיפרה עמר: "הוא שר כל היום מגיל אפס, זה גנטי, זה בלתי נשלט. ואם הוא ילך לזה - אני מאחוריו".

לדבריה, תו כבר מתחיל להתאהב בעולם הבמה: "הוא כבר עשה איתנו כמה דברים, עולה איתי להצגות, עולה איתי להשתחוות על הבמה וכל הזמן שואל כמה צפיות יש. הוא אוהב את העולם הזה מאוד".

הריאיון צולם בפרימיירת העונה ה-12 של "מחוברים", שבה משתתפים גם בן אל תבורי, עינב בובליל, אמילי דמארי ומשה כורסיה. העונה החדשה של "מחוברים" משודרת בימים ראשון עד שלישי בשעה 19:35 ב-HOT בידור וזמינה גם ב-HOT VOD וב-NEXT TV.