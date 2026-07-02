במלאות 1,000 ימים לפרוץ מלחמת חרבות ברזל, אגף השיקום במשרד הביטחון מפרסם נתונים מדאיגים במיוחד: כ-26,200 פצועים ופצועות מכוחות הביטחון פנו לטיפול מאז ה-7 באוקטובר. מתוך מספר זה, כ-65% מבקשים טיפול בשל התמודדות עם מצוקה נפשית — פוסט טראומה, חרדה, קשיי הסתגלות ודיכאון.

על פי הערכות האגף, עד לשנת 2028 צפוי מספר הפצועים המטופלים להגיע לכ-100 אלף, מהם כ-50 אלף יתמודדו עם פגיעות נפשיות. מדובר בזינוק חד של למעלה מ-40% בתוך שלוש שנים בלבד — מספר שמעמיד את מערך השיקום הלאומי בפני אתגר חסר תקדים.

אזהרה חריפה: המערך עלול לקרוס

משרד הביטחון מתריע בחריפות כי אל מול הגידול העצום במספר הפצועים, יש לתקצב ולהתחיל ליישם באופן מיידי את המלצות ועדת המומחים הציבורית בראשות פרופ' שלמה מור יוסף. הוועדה, שמונתה על ידי שרי הביטחון והאוצר, הגישה לאחרונה תכנית פעולה מקיפה ביותר.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הבהיר בכנס ארגון נכי צה"ל: "מימוש ההמלצות הללו הוא לא אופציה — הוא חובתה של מדינת ישראל. לא רק שר הביטחון, גם שר האוצר בירך על מסקנות הוועדה ותמך בהן — אך ניבחן כולנו בתוצאה, בביצוע ולא בהצהרות".

ברעם הוסיף אזהרה חריפה: "אנו נעמוד על מימוש המסקנות. אם לא נעשה זאת, המערך הלאומי והרגיש הזה של שיקום פצועי המלחמה, העושה עבודת קודש, עלול לקרוס תחת העומס".

הפרופיל של הפצועים: צעירים, מילואימניקים ופגיעות נפשיות

הנתונים המפורטים שפרסם אגף השיקום מצביעים על תמונה מורכבת: כ-17,000 מתמודדים עם פציעה נפשית, מתוכם כ-7,700 מתמודדים גם עם פציעה פיזית. כ-9,000 מטופלים מתמודדים עם פגיעה פיזית בלבד, ביניהם 97 פצועים המתמודדים עם קטיעת גפיים.

בחלוקה לפי סוג השירות: 62% מבין הפצועים הם משרתי מילואים, 21% בשירות חובה, 10% משרתי משטרת ישראל, ו-7% משרתים בשירות קבע. בחלוקה המגדרית, 92% גברים ו-8% נשים.

קרוב למחצית מהמטופלים החדשים הם צעירים מתחת לגיל 30 (48%). עוד 30% בני 30 עד 39, ו-22% מעל גיל 40. נתונים אלה מצביעים על כך שדור שלם של צעירים ישראלים נושא על כתפיו את נטל המלחמה הממושכת.