במלאות 1,000 ימים לפרוץ מלחמת חרבות ברזל, אגף השיקום במשרד הביטחון מפרסם נתונים מדאיגים במיוחד: כ-26,200 פצועים ופצועות מכוחות הביטחון פנו לטיפול מאז ה-7 באוקטובר. מתוך מספר זה, כ-65% מבקשים טיפול בשל התמודדות עם מצוקה נפשית — פוסט טראומה, חרדה, קשיי הסתגלות ודיכאון.
על פי הערכות האגף, עד לשנת 2028 צפוי מספר הפצועים המטופלים להגיע לכ-100 אלף, מהם כ-50 אלף יתמודדו עם פגיעות נפשיות. מדובר בזינוק חד של למעלה מ-40% בתוך שלוש שנים בלבד — מספר שמעמיד את מערך השיקום הלאומי בפני אתגר חסר תקדים.
אזהרה חריפה: המערך עלול לקרוס
משרד הביטחון מתריע בחריפות כי אל מול הגידול העצום במספר הפצועים, יש לתקצב ולהתחיל ליישם באופן מיידי את המלצות ועדת המומחים הציבורית בראשות פרופ' שלמה מור יוסף. הוועדה, שמונתה על ידי שרי הביטחון והאוצר, הגישה לאחרונה תכנית פעולה מקיפה ביותר.
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הבהיר בכנס ארגון נכי צה"ל: "מימוש ההמלצות הללו הוא לא אופציה — הוא חובתה של מדינת ישראל. לא רק שר הביטחון, גם שר האוצר בירך על מסקנות הוועדה ותמך בהן — אך ניבחן כולנו בתוצאה, בביצוע ולא בהצהרות".
ברעם הוסיף אזהרה חריפה: "אנו נעמוד על מימוש המסקנות. אם לא נעשה זאת, המערך הלאומי והרגיש הזה של שיקום פצועי המלחמה, העושה עבודת קודש, עלול לקרוס תחת העומס".
הפרופיל של הפצועים: צעירים, מילואימניקים ופגיעות נפשיות
הנתונים המפורטים שפרסם אגף השיקום מצביעים על תמונה מורכבת: כ-17,000 מתמודדים עם פציעה נפשית, מתוכם כ-7,700 מתמודדים גם עם פציעה פיזית. כ-9,000 מטופלים מתמודדים עם פגיעה פיזית בלבד, ביניהם 97 פצועים המתמודדים עם קטיעת גפיים.
בחלוקה לפי סוג השירות: 62% מבין הפצועים הם משרתי מילואים, 21% בשירות חובה, 10% משרתי משטרת ישראל, ו-7% משרתים בשירות קבע. בחלוקה המגדרית, 92% גברים ו-8% נשים.
קרוב למחצית מהמטופלים החדשים הם צעירים מתחת לגיל 30 (48%). עוד 30% בני 30 עד 39, ו-22% מעל גיל 40. נתונים אלה מצביעים על כך שדור שלם של צעירים ישראלים נושא על כתפיו את נטל המלחמה הממושכת.
הרחבת המענים: פי ארבעה מטפלים נפשיים
יצוין כי אגף השיקום הרחיב באופן משמעותי את המענים לפצועים במהלך המלחמה. כיום פועלים כ-4,000 מטפלים נפשיים — פי ארבעה מתחילת המלחמה. מספר הבתים המאזנים גדל פי שלושה, והוקמו שירותים חדשניים 'יש מאין' ובהם 9 חוות שיקומיות ברחבי הארץ, ניידת טיפול נפשי במצבי משבר ומצוקה, מחלקה סיעודית ייעודית לצעירים ועוד.
עם זאת, משרד הביטחון מדגיש כי לאור היקף הפצועים נדרש מענה לאומי רחב יותר. המספרים מדברים בעד עצמם: מספר פצועי צה"ל ומערכת הביטחון מכל המלחמות צפוי לעבור את ה-90 אלף פצועים כבר בשנת 2026 — זינוק חד של למעלה מ-40% בתוך שלוש שנים.
קריאה לפעולה מיידית
המסר המרכזי של משרד הביטחון ברור: ללא יישום מיידי של המלצות ועדת מור יוסף, ללא תקציב הולם וללא הרחבה נוספת של המערך — המערכת עלולה לקרוס. הפצועים, שנושאים על גופם ונפשם את מחיר המלחמה, זקוקים למענה לאומי מקיף שיבטיח את שיקומם הפיזי והנפשי.
כפי שציין מנכ"ל משרד הביטחון, המבחן האמיתי הוא בביצוע ולא בהצהרות. השאלה היא האם מדינת ישראל תעמוד במבחן הזה כלפי אלו ששילמו את המחיר הכבד ביותר.