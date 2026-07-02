דרמה בפתח תקווה: אדם ניסה לחטוף ילדה בת 11 באמצע הרחוב

סערה גדולה בפתח תקווה בעקבות אירוע חמור ומפחיד שהתרחש היום בשעות הצהריים. אדם נעצר על ידי השוטרים בחשד שניסה לחטוף ילדה בת 11 בעיצומו של יום, באמצע כביש בעיר.

האירוע החל להכות גלים ברשתות החברתיות לאחר שתושבת העיר פרסמה את סיפור המעשה בחשבון הסטורי שלה, לצד תיעוד שהסעיר את התושבים. "מישל הילדה הייתה בדרך לאימון היום בשעות הצהריים", שחזרה התושבת, "אדם זר הרים אותה תוך כדי שהיא בשיחה עם אביה בטלפון".

על פי העדות, האסון נמנע הודות לתושייתם של אזרחים שהיו במקום: "במקרה אנשים ראו אותה צורחת והם באו לעזור, והוא עזב אותה והלך".

נעצר, נשלח לאבחון – ותקף אשת צוות רפואי

מדוברות משטרת ישראל נמסר כי מרגע קבלת הדיווח על ניסיון החטיפה, שוטרי תחנת פתח תקווה במחוז מרכז הגיעו במהירות רבה לזירה, השתלטו על האירוע ועצרו את החשוד במעשה.

אלא שבכך לא הסתיימה המסכת החריגה. מהמשטרה נמסר בהמשך כי החשוד הועבר לאבחון רפואי, ושם, על פי החשד, השתולל ותקף אשת צוות רפואי – דבר שהוביל למעצרו פעם נוספת בגין התקיפה.

במשטרה ביקשו להרגיע את הרוחות בעיר בעקבות התיעודים המבהילים שרצים ברשתות, ומסרו: "משטרת ישראל תמשיך לפעול במהירות ובנחישות להבטיח את שלום הציבור".