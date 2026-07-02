שופטת המחוזי נזפה בשר הבכיר: "ראוי שלא יעשה זאת!"

שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, השופטת ענת זינגר, דחתה את בקשתו של ברקת לביטול מחיקת תביעת הדיבה ומתחה נגדו ביקורת חריפה.

בדבריה כתבה השופטת: "נראה כי ראוי הוא שלא לחדש את התביעה. טוב יעשה אם ישקול האם יש מקום לחדש את התביעה. מעצם היותו נבחר ציבור הוא נתון מטבע הדברים לביקורת צמודה ופרסומים בעטייה".

נזכיר כי השופטת מחקה אמש את תביעת לשון הרע בסך 2.8 מיליון שקלים שהגיש שר הכלכלה, ניר ברקת, נגד חברת החדשות של ערוץ 12, הכתבת מעיין פרתי ונתבעים נוספים.

ההחלטה על המחיקה התקבלה מטעמים פרוצדורליים, לאחר ששני הצדדים לא דיווחו לבית המשפט עד לתחילת השבוע על תוצאות הדיון המקדמי שהיו אמורים לקיים ביניהם. השופטת זינגר מתחה ביקורת על התנהלות הצדדים וציינה בהחלטתה כי "אין זה מתפקידו של בית המשפט לשמש כמזכירת הצדדים".