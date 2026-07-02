כוכבת "אהבה חדשה" מותקפת בגלל משקלה: "עצוב לי"

יוצרת התוכן וכוכבת "אהבה חדשה", יובל מאור, נמצאת בעיצומו של ההיריון הראשון שלה – אך במקום להתמקד רק בהתרגשות, היא נאלצת להתמודד עם צדה המכוער של הרשת. בפוסט חשוף וכואב שהעלתה לרשתות, שיתפה מאור בתגובות הקשות שהיא מקבלת על המראה החיצוני שלה ועל השינויים במשקלה, והביעה אכזבה עמוקה מהביקורת הציבורית.

"ההערות על המשקל שלי תפסו אותי פשוט לא מוכנה," שיתפה מאור. "לא הייתי מוכנה לזה שישפטו אותי כי התעגלתי (מה חשבתם, שלא שמתי לב לזה בעצמי?). לא חשבתי שאני אצטרך לתת דין וחשבון ולחפש תירוצים ללמה הגוף שלי התנפח. חשבתי שזה שיש בן אדם בתוכי זה מספיק".

מאור לא חסכה בביקורת על תרבות המדיה החברתית ועל הציפיות הבלתי אפשריות מנשים, גם ברגעים האינטימיים והרגישים ביותר של חייהן. אידיאל היופי לא פוסח על הריון: "מסתבר שאנחנו נתונות לאידיאל יופי, למידה מסוימת, למשפטים כמו 'היא ממש השמינה!' או 'אין לה הריון יפה'", כתבה. היא הדגישה כי המגיבים מתייחסים למראה "כאילו שזה תמיד בשליטתנו, כאילו שמדובר במשהו שבחרנו אם הוא יהיה אסתטי או לא".

את דבריה חתמה בתחושת תסכול קשה על מעמדן של נשים בחברה: "האמת היא שזה פשוט עצוב לי. זה כואב לי שלא מספיק שנשים נרמסות, נשפטות ולא מקבלות שווה בשווה, גם כשהן מייצרות חיים – זה עדיין לא מספיק".