בן אל תבורי על בנו: "אם תו ירצה לחזור בתשובה - אתמוך בו באהבה"

בן אל תבורי ( צילום: סרוגים )

בן אל תבורי משתתף בעונה ה-12 של "מחוברים", ובמסגרת התוכנית יפתח לראשונה צוהר לחייו האישיים ויחשוף את ההתמודדות עם האתגרים והקשיים שעבר בשנים האחרונות, את הרצון לחזור לעשייה מוזיקלית ואת הקשר המיוחד עם בנו, תו פרינס תבורי, אותו הוא חולק עם אורטל עמר.

צפו בראיון של בן אל תבורי לסרוגים

בן אל תבורי - צילום: סרוגים בן אל תבורי | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 0:50

"אני אוהב את הילד הזה"

בריאיון מיוחד נשאל תבורי אילו ערכים חשוב לו להנחיל לבנו, אך השיב כי מבחינתו הדבר החשוב ביותר הוא התמיכה והאהבה הבלתי מותנית.

"אני פשוט אוהב את הילד הזה", אמר. "מה שהוא ירצה לעשות - אני אתמוך בו בהכול. זה לא קשור לערכים, אני חושב שזה בא טבעי. הוא ילד טוב, זו עובדה".

תו פרינס עם אורטל ובן אל. (צילום מסך מתוך אינסטגרם) ( תו פרינס עם אורטל ובן אל. (צילום מסך מתוך אינסטגרם) )

"אם הוא ירצה לחזור בתשובה?"

כשנשאל האם יתמוך בבנו אם יחליט בעתיד לחזור בתשובה, השיב תבורי ללא היסוס: "באהבה. בכיף".

הריאיון צולם בפרימיירת העונה ה-12 של "מחוברים", שבה משתתף תבורי לצד עינב בובליל, אמילי דמארי, אורטל עמר ומשה כורסיה. העונה החדשה של "מחוברים" משודרת בימים ראשון עד שלישי בשעה 19:35 ב-HOT בידור וזמינה גם ב-HOT VOD וב-NEXT TV.