בנט בהצהרה מפתיעה על נתניהו: "אני בעד"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm והתייחס לשאלה האם הוא יישב עם ראש הממשלה נתניהו.

"אני לא משונאי נתניהו, בעבר אהדתי אותו מאוד ועבדתי בשבילו", הפתיע בנט. "אחרי 30 שנה כראש ממשלה, די, הוא צריך לעבור הלאה. הוא לקח את המדינה למקומות לא טובים".

בנט נשאל האם הוא בעד להעניק חנינה ללא קלון לנתניהו, והשיב: "אם יוצרים הסדר שהוא עוזב את הפוליטיקה, אני בעד. אני לא הייתי רוצה לראות בן אדם שנושק לגיל 80 שתרם חלק גדול מחייו למדינת ישראל במדים כתומים של בית סוהר".

בנט אף פירט מהן התוכניות העתידיות שלו לניהול מדינת ישראל. בדבריו בראיון למורן אזולאי בווינט הוא אמר: "לאף אחד בממשלה הזו אין אומץ לעמוד מול ארגוני הפשיעה במגזר הערבי והנה אני נוקב בשמם: חרירי, ג׳רושי ואבו לטיף ולפרק להם את הצורה. שלוש מאפיות הנה אני אומר: אני הולך להיות האימה שלכם".