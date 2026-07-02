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חדשות פוליטי מדיני

השר אליהו מאשים: אנשים נחטפו ונרצחו בגללו

השר עמיחי אליהו התייחס לסערה אמש סביב אמירתו של מפקד מפקדת החטופים בצה"ל, ניצן אלון, והאשים חזרה: "אנשים נחטפו ונרצחו בגללו" 

11:23
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השר עמיחי אליהו (חיים גולדברג/פלאש90)

אלוף במילואים ניצן אלון, מפקד מפקדת החטופים בצה"ל, תקף אמש (רביעי) את הממשלה על התנהלותה בסוגיית החטופים בעזה במהלך המלחמה. "ההנהגה המדינית סירבה לעסקאות מוקדמות יותר ושלמות בשם אותו ניצחון מוחלט שאני חושב שהוא כזב", אמר בכנס IPS באוניברסיטת רייכמן.

לדבריו, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים דחפו לעסקאות חלקיות כשהיו על השולחן חלופות להסכמים רחבים יותר. "הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם, והממשל האמריקני כפה עלינו את סיום המלחמה", אמר. 

הבוקר, השר עמיחי אליהו התראיין בגלי צה"ל, תקף אותו בחריפות ואמר: "הוא צריך לבקש סליחה. לשיטתי, הוא אשם בזה שנחטפו אנשים. הוא והקונספציה אשמים. אנשים נרצחו בגלל ניצן אלון ובגלל הגישה הזו ששמה את המחבלים על הגדר".

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איש ארץ ישראל
לפני 7 דקות

עמיחי אליהו צודק בדבר אחד: הקונספציה אכן נכשלה לחלוטין. מנהיגות לאומית אחראית צריכה להפסיק להאשים אחרים, ולהוביל להכרעה אמיתית במקום להסכמי כניעה זמניים.
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