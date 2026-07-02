השר אליהו מאשים: אנשים נחטפו ונרצחו בגללו

אלוף במילואים ניצן אלון, מפקד מפקדת החטופים בצה"ל, תקף אמש (רביעי) את הממשלה על התנהלותה בסוגיית החטופים בעזה במהלך המלחמה. "ההנהגה המדינית סירבה לעסקאות מוקדמות יותר ושלמות בשם אותו ניצחון מוחלט שאני חושב שהוא כזב", אמר בכנס IPS באוניברסיטת רייכמן.

לדבריו, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים דחפו לעסקאות חלקיות כשהיו על השולחן חלופות להסכמים רחבים יותר. "הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם, והממשל האמריקני כפה עלינו את סיום המלחמה", אמר.

הבוקר, השר עמיחי אליהו התראיין בגלי צה"ל, תקף אותו בחריפות ואמר: "הוא צריך לבקש סליחה. לשיטתי, הוא אשם בזה שנחטפו אנשים. הוא והקונספציה אשמים. אנשים נרצחו בגלל ניצן אלון ובגלל הגישה הזו ששמה את המחבלים על הגדר".