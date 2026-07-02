ראש אמ"ן לשעבר טוען: "לאיראן אין פצצת גרעין"

במלאת 1,000 ימים לפרוץ מלחמת 7 באוקטובר, ראש אמ"ן לשעבר ונשיא ומייסד תנועת 'MIND ISRAEL', אלוף (מיל') עמוס ידלין, הציג ב-103 fm תמונת מצב מורכבת של הישגי המלחמה לצד ביקורת נוקבת על הדרג המדיני. בראיון מיוחד הדף ידלין את הטענות שהשמיע לאחרונה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיהן איראן כבר החזיקה בפצצות גרעיניות.

"רא"ל (מיל') איזנקוט וראש הממשלה לשעבר בנט כבר אמרו שראש הממשלה מדבר שטויות ולא מדבר את האמת", חרץ ידלין. "זה כנראה נפל בלשונו. לאיראן לא היו פצצות גרעיניות. האם הייתה לה יכולת לפרוץ לגרעין במידה והייתה מחליטה? בהחלט כן, וזה היה לוקח זמן מסוים – אבל פצצות לא היו להם".

"תפיסת הביטחון מזוהמת בפוליטיקה"

ידלין הפנה אצבע מאשימה כלפי ניהול המערכה ברמה האסטרטגית, וטען כי שיקולים זרים חדרו לקודש הקודשים של הביטחון: "תפיסת הביטחון של מדינת ישראל מזוהמת בשיקולים פוליטיים. אמר את זה אתמול אלוף (מיל') ניצן אלון – היינו יכולים להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה. לא בניצחון מוחלט, אלא בניצחון אסטרטגי".

לדבריו, ההתעקשות על "הניצחון המוחלט" בכל הגזרות מובילה את ישראל למלחמת התשה ממושכת, שהיא בדיוק הגשמת החזון של מנהיג חמאס שחוסל. "מלחמה רב-זירתית היא החזון של סינוואר. הוא יושב היום בגיהינום ומסתכל די בנחת על איך שהוא הצליח לסבך אותנו בדבר שלא הצליח לסבך אותנו ב-8 באוקטובר", אמר ידלין והוסיף: "מדינת ישראל לא בנויה למלחמת התשה. תפיסת הביטחון שלנו מבוססת על הרתעה, התרעה, הגנה והכרעה אסטרטגית".

"חמאס לא מאיים על העוטף, אך חסר מהלך מדיני"

לצד הביקורת, ידלין מבהיר כי צה"ל השיג הישגים כבירים בשטח וכי מצבה הביטחוני של ישראל טוב בהרבה מזה שהיה בערב האסון. "מי שחשב שיש ניצחון מוחלט ב-7 חזיתות טעה טעות אדירה. אבל מבחינה ביטחונית מצבנו טוב יותר מאשר ב-6 באוקטובר. אויבינו נחלשו מאוד. לא ניצחנו אותם לחלוטין, אבל הכרענו אותם אסטרטגית".

כדוגמה לכך הציג את השינוי הדרמטי ברצועת עזה: "אני שואל את עצמי איך חמאס היה ב-6 באוקטובר ואיך הוא היום. היום הוא לא מאיים על הנגב המערבי, הרקטות שלו לא מגיעות לשום מקום בישראל, והוא לא מסוגל לעשות את אותו נזק נוראי ואת הטבח שהוא עשה. אם ישראל תדע לתאם זאת נכון עם ארה"ב, היא תדע לסיים את העבודה".

בסיום דבריו קרא ידלין לממשלה לקבוע סדר עדיפויות ברור, לסגור את הזירות המשניות שבהן הושגה הכרעה או שאין בהן איום קיומי, ולשלב מהלכים מדיניים. "אין ניצחון מאוזן בלי ההבנה שניצחון אסטרטגי הוא שילוב של מהלך צבאי ומהלך מדיני – וזה חסר מאוד. הקווים האדומים שלנו ברורים: לא נשלים עם איום קיומי או צבאות טרור על גבולותינו. בכל שאר המקומות, צריך להוליד מהלכים מדיניים שיסגרו את החזיתות".