מתוק לסיום: עוגיות שוקולד צ'יפס מושלמות לצאת הצום

אחרי שעות ארוכות ללא אוכל ושתייה, אין כמו משהו מתוק לצד כוס קפה או תה חם כדי להחזיר את האנרגיות. עוגיות שוקולד צ'יפס רכות, עם מרכז נימוח וניחוח משגע שממלא את הבית, הן בדיוק מה שצריך על שולחן צאת הצום.
מצרכים:
- 100 גרם חמאה רכה
- חצי כוס סוכר
- חצי כוס סוכר חום
- ביצה אחת
- כפית תמצית וניל
- 1 וחצי כוסות קמח
- חצי כפית אבקת אפייה
- קורט מלח
- כוס שוקולד צ'יפס
אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל-180 מעלות.
- מערבבים את החמאה והסוכרים עד לקבלת תערובת אחידה.
- מוסיפים את הביצה ותמצית הווניל ומערבבים היטב.מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה והמלח ומערבבים עד לקבלת בצק.
- מוסיפים את השוקולד צ'יפס ומקפלים פנימה.
- יוצרים כדורים קטנים ומניחים על תבנית מרופדת בנייר אפייה.
- אופים במשך 10-12 דקות, עד שהעוגיות מזהיבות קלות בקצוות.