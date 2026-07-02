מתוק לסיום: עוגיות שוקולד צ'יפס מושלמות לצאת הצום

עוגיות שוקולד צ'יפס ( צילום: AI )

אחרי שעות ארוכות ללא אוכל ושתייה, אין כמו משהו מתוק לצד כוס קפה או תה חם כדי להחזיר את האנרגיות. עוגיות שוקולד צ'יפס רכות, עם מרכז נימוח וניחוח משגע שממלא את הבית, הן בדיוק מה שצריך על שולחן צאת הצום.