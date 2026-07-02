צילם אתרים רגישים: נעצר אזרח זר בחשד שריגל עבור איראן

אזיקים. אילוסטרציה ( יוסי זמיר/פלאש90 )

שירות הביטחון הכללי, ימ"ר ארזים במלמ"ב ומשטרת ישראל התירו היום (חמישי) לפרסם כי אזרח זר נעצר ונחקר בחשד חמור לביצוע משימות ביטחוניות, ריגול ואיסוף מודיעין עבור מנגנוני המודיעין של איראן.

היום הוגשה נגדו הצהרת תובע בבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי פרקליטות מחוז תל אביב, שליוותה את התיק, לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים. החשוד, בהרוז סובירגון, אזרח טג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי, נעצר במהלך חודש יוני 2026 לאחר שניהל קשר רציף עם סוכן חוץ איראני החל מחודש ינואר האחרון. מהחקירה עלה כי עיקר פעילותו הביטחונית התרחשה בצל מלחמת "שאגת הארי", מתוך מטרה מוצהרת לסייע לאיראן להשיג הישגים מבצעיים ולקדם את האינטרסים שלה נגד מדינת ישראל בזירה הבינלאומית.

מגדלי עזריאלי (צילום: גילי יערי, פלאש 90) ( גילי יערי, פלאש 90 )

הקשר עמו החל בפנייה שנראתה כמו הצעת עבודה תמימה ברשת, אך אף על פי שסובירגון הבין במהירות כי מדובר במפעיל איראני, הוא בחר להמשיך בקשר ולשתף פעולה באופן אקטיבי.

המשימות שביצע סובירגון עבור המודיעין האיראני היו רגישות ביותר וכללו תיעוד והעברת נתונים מדויקים של מיקומי נפילות טילים איראניים במהלך מלחמת "שאגת הארי", לצד העברת נקודות ציון מדויקות על המפה של מגדלי עזריאלי בתל אביב. בנוסף, החשוד צילם את נמל חיפה, ניסה לתעד מתקן ביטחוני רגיש בצפון הארץ, ואף סייע בצורה אקטיבית בניסיונות לגייס אנשים נוספים בישראל לטובת משימות עבור המשטר בטהרן.

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בעקבות הפרשה, הדגישו גופי הביטחון כי גורמי המודיעין והטרור ממדינות האויב ממשיכים במאמצים בלתי פוסקים לגייס ישראלים ותושבים זרים לטובת משימות ריגול וטרור, לעיתים קרובות באמצעות פניות ברשתות החברתיות והצעות עבודה תמימות לכאורה. המערכת קוראת לציבור לגלות ערנות מוגברת ולדווח מיידית על כל פנייה חשודה, ומבהירה כי גופי הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול צירי הריגול ולמיצוי מלא של הדין עם המעורבים